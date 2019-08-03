Londra'da İdlib için açlık grevi

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da, Suriye rejimi ve destekçilerinin bombalarla hedef aldığı İdlib halkıyla dayanışmak ve buradaki katliamı dünyaya duyurmak için açlık grevi yapılıyor.

İdlib'de sivilleri hedef alan saldırılara dikkat çekmek için birçok ülkede geçen ay başlatılan açlık grevi eylemi, Londra'da devam ediyor.

"10 Numara" olarak bilinen Başbakanlık ofisi ve konutu önünde eylem yapan aktivistler, İngiliz hükümetinden saldırıların durdurulması için inisiyatif almasını istiyor.

Açlık grevindeki aktivistlerden Suriyeli Shaza Abuwiddo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İblib'in nüfusunun yarısını çocukların oluşturduğunu ancak buna rağmen Esed rejimi ve destekçilerince kentin sürekli hedef alındığını ifade etti.

Açlık greviyle bu drama dikkat çekmek istediklerini belirten Abuwiddo, "İdlib, insani krizin kıyısında ve insanların bir şeyler yapması gerekiyor." dedi.

- "Ayağa kalkmalı ve bir şeyler yapmalıyız"

Üç yaşındaki Aylan Kurdi'nin cansız bedeninin iki yıl önce kıyıya vurmasının o dönem için dikkat çektiğine ancak zamanla bu gibi olaylar karşısındaki duyarlılığın azaldığına işaret eden Abuwiddo, "Şimdi evlerinde bombalanan ölü çocuklara bakıyoruz ancak hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam ediyoruz, bu doğru değil. Hep beraber buna karşı ayağa kalkmalı ve bir şeyler yapmalıyız." diye konuştu.