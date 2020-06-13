Londra'da Irkçılığı Protesto Edenlerle Sağcı Gruplar Çatıştı

İngiltere’de ırkçılık karşıtı gösteriler Cumartesi günü de devam ederken, aşırı sağcı gruplar da protestocuların hedef aldıkları, sömürgecilik tarihini yansıtan heykel ve sembolleri korumak için Londra’da meydanlardaydı. Gergin anların yaşandığı başkentte, iki grup arasında kavga çıktı.

Başkent Londra’nın en işlek meydanlarından Trafalgar Meydanı’nda güvenlik güçleri, yaklaşık 100’er kişiden oluşan ve birbirlerini iteleyen, şişeler fırlatan, havai fişek atan iki grubu ayırdı. Gruplardan biri ‘Siyahların hayatları önemlidir’ sloganı atarken, diğer grubun üyelerinin ırkçı ifadelerle yanıt verdiği gözlemlendi.

Bölgede Winston Churchill’in heykeli de dahil protestocuların reddettiği figürlerin heykelleri, gösteri öncesinde güvenlik güçlerince tahtalarla çevrelenerek kapatıldı.

Amerika’da siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken öldürüldüğü tarihten bu yana önce ABD’de sonra da dünyada birçok ülkede başlatılan protestolar devam ediyor.

Bazı gösterilerde zaman zaman şiddet eylemleri baş gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde, köle tüccarı Edward Colston’un heykelinin protestocular tarafından yıkılarak suya atılması da karşıt görüşteki grupların harekete geçmesine neden olan unsurlardan oldu.

Gösterilere bazı katılımcıların ateşli silah getirdiğini söyleyen emniyet yetkilileri herhangi bir tahribata neden olan protestocuların gözaltına alınacağı uyarısını yineledi.

