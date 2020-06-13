HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Londra'da Irkçılığı Protesto Edenlerle Sağcı Gruplar Çatıştı

Londra'da Irkçılığı Protesto Edenlerle Sağcı Gruplar Çatıştı

13.06.2020 19:28 | Son Güncelleme

İngiltere’de ırkçılık karşıtı gösteriler Cumartesi günü de devam ederken, aşırı sağcı gruplar da protestocuların hedef aldıkları, sömürgecilik tarihini yansıtan heykel ve sembolleri korumak için Londra’da meydanlardaydı. Gergin anların yaşandığı başkentte, iki grup arasında kavga çıktı

Londra'da Irkçılığı Protesto Edenlerle Sağcı Gruplar Çatıştı

İngiltere’de ırkçılık karşıtı gösteriler Cumartesi günü de devam ederken, aşırı sağcı gruplar da protestocuların hedef aldıkları, sömürgecilik tarihini yansıtan heykel ve sembolleri korumak için Londra’da meydanlardaydı. Gergin anların yaşandığı başkentte, iki grup arasında kavga çıktı.

Başkent Londra’nın en işlek meydanlarından Trafalgar Meydanı’nda güvenlik güçleri, yaklaşık 100’er kişiden oluşan ve birbirlerini iteleyen, şişeler fırlatan, havai fişek atan iki grubu ayırdı. Gruplardan biri ‘Siyahların hayatları önemlidir’ sloganı atarken, diğer grubun üyelerinin ırkçı ifadelerle yanıt verdiği gözlemlendi.

Bölgede Winston Churchill’in heykeli de dahil protestocuların reddettiği figürlerin heykelleri, gösteri öncesinde güvenlik güçlerince tahtalarla çevrelenerek kapatıldı.

Amerika’da siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken öldürüldüğü tarihten bu yana önce ABD’de sonra da dünyada birçok ülkede başlatılan protestolar devam ediyor.

Bazı gösterilerde zaman zaman şiddet eylemleri baş gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde, köle tüccarı Edward Colston’un heykelinin protestocular tarafından yıkılarak suya atılması da karşıt görüşteki grupların harekete geçmesine neden olan unsurlardan oldu.

Gösterilere bazı katılımcıların ateşli silah getirdiğini söyleyen emniyet yetkilileri herhangi bir tahribata neden olan protestocuların gözaltına alınacağı uyarısını yineledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
Ülkede büyük patlama! Otoban savaş alanına döndüÜlkede büyük patlama! Otoban savaş alanına döndü
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Korku salıyor! Sayıları her geçen gün artıyor

Vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Esra Erol'da şok! Evlendiği gece eşinin 8 aylık hamile olduğunu öğrendi

Esra Erol'da şok! Evlendiği gece eşinin 8 aylık hamile olduğunu öğrendi

İşten çıkarma yasağıyla ilgili açıklama

İşten çıkarma yasağıyla ilgili açıklama

Bir ilde daha girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı

Bir ilde daha girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Korkutan korona sözleri: Patlamalar bekliyoruz

Korkutan korona sözleri: Patlamalar bekliyoruz

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Diğer Haberler
Avrupa'da 4 ülkeden koronavirüs aşısı için ittifak

4 ülkeden koronavirüs aşısı için ittifak

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 301'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 301'e yükseldi

ABD Başkanı Trump ile mitinglere katılanlar arasında koronavirüs sözleşmesi

Trump ile mitinglere katılanlar arasında koronavirüs sözleşmesi

Brezilya'da mezarlıklarda yer açmak için eski mezarlar boşaltılıyor

Brezilya'da mezarlıklarda yer açmak için eski mezarlar boşaltılıyor

Çin'de yakıt tankeri patladı! Otoban savaş alanına döndü

Ülkede büyük patlama! Otoban savaş alanına döndü

İngiltere'de aşırı sağcılar polise saldırdı! Londra'da göstericilere sokağa çıkma yasağı getirildi

Londra'da göstericilere sokağa çıkma yasağı getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.