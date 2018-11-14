Londra'da kabine Brexit için toplanıyor

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Brüksel ile vardığı Avrupa Birliği'nden çıkış anlaşmasını bugün kabinesine sunacak.

"Brexit" olarak adlandırılan Birleşik Krallık'ın AB'den çıkış sürecine ilişkin yol haritası niteliğindeki metin, öğleden sonra yapılacak oturum öncesi bakanlara sunuldu. Bazı bakanların, May ile bire bir görüşme yaptığı belirtiliyor. May'ın taslak anlaşmaya hem kabinesinden hem de parlamentodan onay alması gerekiyor. 650 sandalyeli parlamentoda 320 milletvekilinin yaklaşık yüz sayfalık anlaşmaya onay vermesi gerekiyor. Ancak, anlaşmanın parlamento onayına ne zaman sunulacağı henüz netlik kazanmadı.

Temmuz ayında Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa eden Boris Johnson anlaşmayı desteklemeyeceğini açıkladı. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de anlaşmanın ayrıntılarına bakarak karar vereceklerini söyledi. Corbyn, "Müzakerelerin karmakarışık yürütülmesinden bildiğimiz kadarıyla bunun ülke için iyi bir anlaşma olması düşük bir ihtimal" dedi. Brexit'e destek veren siyasetçilerden Jacob Rees-Mogg ise "Umarım kabine anlaşmayı engeller. Eğer onlar yapmazsa, umarım parlamento engel olur. Bu anlaşmaya ilişkin bildiğimiz şey fazlasıyla yetersiz olması" diye konuştu.