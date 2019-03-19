LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da bir imamın, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarının ardından İslamofobik saldırıların hedefi olduğu, bu durumun nefret suçlarının kentte arttığının işareti olarak görüldüğü belirtildi.

Evening Standard gazetesinin haberine göre, Finsbury Park Camisi İmamı Muhammed Mahmud, önce otobüste bir yolcunun hakaretinin, daha sonra da bir bisikletlinin tükürüğünün hedefi oldu.

Gazeteye konuşan Mahmud, ülkede diyaloğun teşviki amacıyla Regent Park Camisi'nde yapılan bir toplantının ardından eve dönerken otobüse bindiğini belirterek, "orta yaşlı beyaz bir adamın kendisine 'aşağılık' dediğini ve küfür ettiğini" söyledi.

Otobüsteki beyaz bir kadının İslamofobik saldırıya karşı kendini desteklediğini kaydeden Mahmud, bunu görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

- "Çok üzgünüm"

Otobüsten indikten sonra da bir bisikletlinin kendisine tükürdüğünü söyleyen İmam, "Peşinden gittim ama kaçtı. Olaydan (Yeni Zelanda'daki terör saldırısı) ve bu hafta yaşadıklarımızın ardından, böylesine düşüncesiz bir nefret ve İslamofobiyi görmekten dolayı çok üzgünüm." ifadesini kullandı.