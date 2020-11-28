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Londra’da Karantina Karşıtı Eylemlerde Çok Sayıda Gözaltı

28.11.2020 19:50 | Son Güncelleme:
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Londra’da Karantina Karşıtı Eylemlerde Çok Sayıda Gözaltı

İngiltere’nin başkenti Londra’da Corona virüsü salgını nedeniyle yürürlüğe konan karantina tedbirlerini protesto eylemleri düzenlendi. Polis, kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak düzenlenen gösterilerde onlarca eylemciyi göz altına aldı

İngiltere’nin başkenti Londra’da Corona virüsü salgını nedeniyle yürürlüğe konan karantina tedbirlerini protesto eylemleri düzenlendi. Polis, kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak düzenlenen karantina ve aşı karşıtı gösterilerde onlarca eylemciyi göz altına aldı.

Göstericiler, salgınla alakalı kısıtlamalara tepkilerini ifade eden pankartlar taşıdı, “özgürlüğü savunun insanlığı savunun”, "“sizi kontrol etmelerine izin vermeyin” şeklinde sloganlar attı.

Polis, kısıtlamaların devam ettiğine ve protesto eylemlerinin de bu kısıtlamalardan muaf olmadığına dikkati çekerek, eylemcileri dağılmaları yönünde uyardı. Gazetecilere kimlik kontrolu yapılması dahil geniş çapta güvenlik önlemlerinin alındığı kentte, polisin uyarılarına uymamakta ısrar eden bazı eylemcilerin kelepçelerle gözaltına alındığı görüldü.

Londra’nın merkezindeki meydan ve caddelerde önceki eylemlere göre güvenlik tedbirlerinin çok daha fazla olduğu, minibüsler dolusu polis ekiplerinin kentin farklı noktalarında devam eden eylemlere sürekli müdahalede bulunduğu gözlendi.

Polis, “Haklarımız Koruyalım” adlı grup tarafından düzenlenen eylemlere katılanlara kısıtlama tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapılacağı yönünde sosyal medya üzerinden de duyurular yapmıştı. Eylemler sırasında göstericiler, kendilerine eden müdahale eden polis yetkililerine sert tepki gösterdi.

İngiliz medyasına göre 60’ın üzerinde kişinin göz altına alındığı ve toplamda 300 ila 400 kişinin katıldığı tahmin edilen eylemler hala yer yer devam ediyor.

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