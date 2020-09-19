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Londra’da karantina karşıtı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 20:03 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişi hükümetin korona virüs salgını ile mücadele yeniden karantina tedbirlerini gündeme getirmesinin ardından protesto düzenledi.Korona virüs salgını Avrupa’da birçok ülkede yeniden etkisini arttırmasının ardından hükümetler kısıtlamaları geri getirmeyi düşünüyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişi hükümetin korona virüs salgını ile mücadele yeniden karantina tedbirlerini gündeme getirmesinin ardından protesto düzenledi.
Korona virüs salgını Avrupa’da birçok ülkede yeniden etkisini arttırmasının ardından hükümetler kısıtlamaları geri getirmeyi düşünüyor. İngiltere’de artan vaka sayılarının ardından dün açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Salgınla mücadelede ikinci bir ulusal çapta karantinayı istemiyoruz. Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz. Salgın yayıldıkça elbette daha fazla önlem almamız gerekecek" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından Başbakan Johnson’ın ülkede bazı kısıtlamaları yeniden uygulamayı planladığı öne sürüldü.
Ülkede yeniden karantina tedbirlerinin uygulanacağını düşünen binlerce kişi başkent Londra’da bulunan Trafalgar Meydanı’nda bir araya geldi. Göstericiler, "Özgürlük Korku Değil" ve "Dolandırıcılık" yazan pankartlar taşıyarak, polise "Kendi tarafını seç" sloganları attı. Meydan’da geniş güvenlik önlemleri alan polis, halk sağlığını tehdit ettikleri gerekçesi ile göstericilere dağılmaları yönünde çağrı yaptı. Polis, çağrılara rağmen dağılmayı reddeden kişilere müdahale ederken, kaç kişinin gözaltına alındığı konusunda bilgi paylaşmadı.
Öte yandan İngiltere’de toplam vaka sayısı 390 bin 358’e, toplam can kaybı ise 41 bin 759’a ulaştı. İngiltere, Avrupa’da salgın nedeni ile en fazla can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

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