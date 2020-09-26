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Londra’da Karantina Karşıtlarına Polis Müdahalesi

26.09.2020 19:48 | Son Güncelleme

İngiltere'de aşı ve Corona tedbirlerine karşı çıkan grubun protestoları devam ediyor. Trafalgar Meydanı'ndaki protestoculara polis sert müdahale etti

Londra’da Karantina Karşıtlarına Polis Müdahalesi

İngiliz Hükümeti’nin yürürlükteki Corona tedbirleri ve aşıya itiraz eden protestocular öğle saatlerinde Londra’daki Trafalgar Meydanı’nı doldurdu.

Geçen Cumartesi de yapılan eylemler zincirinin devamında polisin sert tutumu dikkat çekti. Bir hafta boyunca eylemin organizatörleriyle görüştüğünü açıklayan polis, şiddete tolerans gösterilmeyeceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Şu an yürürlükte bulunan ve ‘en fazla 6 kişinin sosyalleşmesi’ kısıtlamasından muaf olduğu belirtilen eylemde, geçerli iki metre sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı gözlendi.

Eski futbolcu ve komplo teorisi içerikli 20 kitabın yazarı David Vaughan Icke gibi tanınmış kişilerin konuşmalar yaptığı eylem, polisin müdahalesiyle yarım kaldı.

İngiliz polisinin etten duvar örerek alanı boşaltması ve göstericileri dağıtması sırasında sert anlar yaşandı. Gözaltına alınanlar oldu. Arkadaşlarının gözaltına alınmasına itiraz edenlerle polis arasında itiş kakış yaşandı.

Amerika’nın Sesi Londra muhabiri Barış Çimen’in canlı yayında görüntüleri paylaştığı anda fırlatılan bir cisim eylemi izleyen kişilerden birinin kafasına çarptı.

Polis ve göstericiler arasında hafif yaralanmaların gözlemlendiği eylemde alanı boşaltanlardan bir kısmı Hyde Park’da ‘konuşmacılar köşesinde’ eyleme devam etmek için sözleşti.

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