Londra'da kim Brexit'in tarafında kim karşıtı?

Avam Kamarası'nda Başbakan Theresa May'in planının taraflarını ve karşıtlarını inceledik.İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı için hazırlanan Brexit anlaşmasının Pazar günü Brüksel'de kabul edilmesinin ardından anlaşmanın yürürlüğe girmesi için İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın da onayı gerekiyor. Başbakan Theresa May, anlaşmayı Noel tatili öncesi parlamentoya getireceğini belirtti ve onaylanması için milletvekillerinden destek istedi. Ancak 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda temsil edilen partiler ve bu partiler içindeki bazı gruplar Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması gerektiği görüşünü savunurken, bazıları ise bu görüşe sert bir şekilde karşı çıkıyor. Muhafazakâr Parti Başbakan Theresa May'in liderliğindeki iktidardaki Muhafazakâr Parti genel hatlarıyla Brexit yanlısı. Ancak partinin içinde AB'den hangi koşullarla çıkılması gerektiği ve May'in planı hakkında görüş ayrılıkları bulunuyor. Örneğin Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Eski Brexit Bakanı David Davis'in destek verdiği Avrupa Araştırma Grubu, May'in bugün Brüksel'de vardığı anlaşmaya kesinlikle karşı çıkıyor.

İngiltere'nin AB'nin bir parçası olmadığını savunan ve 60 ila 85 kadar Muhafazakâr Partili milletvekilinin dâhil olduğu grup, Birlik ile Kanada tarzı bir serbest ticaret anlaşmasının yapılmasını ya da herhangi bir anlaşma olmadan çıkılmasını talep ediyor. Özellikle Johnson'ın Dışişleri Bakanlığı'ndan istifası sonrası May'in liderliğine karşı bir kez daha cephe alan grup, parti içinde bir güvensizlik oylaması süreci başlatmak istemiş, ancak gerekli imza sayısı olan 48'e ulaşamamıştı. Başbakan May'e destek veren ve partinin parlamentodaki 315 milletvekilinin çoğunu oluşturan sadık kesimin ise Pazar günü varılan anlaşma metnini onaylaması bekleniyor. Ancak Muhafazakâr Parti sadece AB'den çıkmak isteyen milletvekillerinden oluşmuyor. Eski Eğitim Bakanı Justine Greening, Eski Ulaştırma Bakanı Jo Johnson ve Eski Başsavcı Dominic Grieve gibi isimler May'in planının yanı sıra Brexit'e karşı çıkarken, ikinci bir referandum düzenlenmesi taraftarı. İşçi Partisi Parlamentoda ana muhalefetteki İşçi Partisi büyük ölçüde İngiltere'nin AB üyeliğinin devam etmesi gerektiği görüşünde. Başta partinin lideri Jeremy Corbyn olmak üzere, 257 milletvekilinin çoğu May'in planına karşı çıkıyor.

Partiler üstü bir oluşum olan Halkın Oyu kampanyasının da talep ettiği gibi, İşçi Partisi Brexit için ikinci bir referandum düzenlenmesi gerektiğini belirtiyor. Bunun yanı sıra İşçi Partisi, Brexit dolayısıyla ülkede erken seçim yapılması için baskı yapıyor. 2016 yılında AB taraftarı olması dolayısıyla kendisine karşı parti içinde yapılan bir güvensizlik oylamasını başarıyla atlatan Corbyn ise her ne kadar May'in planına karşı çıksa da, ikinci bir referandum fikrine sıcak bakmıyor. İşçi Partisi içinde Brexit taraftarları da bulunuyor. Aralarında Londra milletvekili Kate Hoey, Manchester milletvekili Graham Stringer ve Birmingham milletvekili Roger Godstiff gibi isimlerin bulunduğu bu küçük azınlık May'in planına destek verebilir. İskoç Ulusal Partisi (SNP) Parlamentoda 25 milletvekiliyle üçüncü büyük grup olan SNP, AB'ye üyeliğin devam etmesi gerektiğini savunuyor ve May'in planına karşı çıkıyor. Birleşik Krallık'ın tamamen AB üyesi olarak kalmasını savunan parti, bunun gerçekleşmemesi durumunda ise Birleşik Krallık'ı oluşturan dört devletten birisi olan İskoçya'nın AB ile ortak pazar ve Gümrük Birliği anlaşmalarının devam etmesi için çaba gösteriyor.