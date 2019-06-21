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Londra'da Mursi'nin ölümü için bağımsız soruşturma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 23:44 | Son Güncelleme

Uluslararası insan hakları hukuku uzmanı avukat Haydee Dijkstal: - "Mursi’nin haklarının nasıl ve hangi ölçüde ihlal edildiği ve bunun ölümüne nasıl katkı yaptığı tam bir şekilde soruşturulmalıdır" - Arap İnsan Hakları Örgütü araştırmacısı Hannah Philips: - “Mursi’nin ölümü, Mısır’da siyasi tutukluların maruz bırakıldığı sistematik tecrit, adaletsiz yargılama, tıbbi ihmal ve işkence bağlamında anlaşılmalı"

LONDRA (AA) - Uluslararası insan hakları hukuku uzmanı avukat Haydee Dijkstal, Mısır’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin haklarının ihlali ile ölümü arasındaki bağlantının ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Mısır’ın Londra Büyükelçiliği önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Dijkstal, Mısır rejiminin Mursi’nin tıbbi bakım, adil yargılanma ve ailesiyle görüşme haklarını sistematik olarak ihlal ettiğini belirterek şöyle devam etti:

“Mursi’nin bu haklarının nasıl ve hangi ölçüde ihlal edildiği ve bunun ölümüne nasıl katkı yaptığı tam bir şekilde soruşturulmalıdır. Uluslararası insan hakları hukukuna göre Mursi’nin ailesi de onun tutukluluk koşulları ile maruz kaldığı muamelenin kurbanı sayılabilir. Bir aile bireyine erişimleri engellenmiş ve onu kaybetmişlerdir. Ailesi Cumhurbaşkanı Mursi’nin nasıl bir muameleye maruz kaldığını tarafsız bir soruşturma ile öğrenme hakkına sahiptir.”

- “555 tutuklu tıbbi ihmalle öldürüldü"

Arap İnsan Hakları Örgütü araştırmacısı Hannah Philips de “Mursi’nin ölümü Mısır’da siyasi tutukluların maruz bırakıldığı sistematik tecrit, adaletsiz yargılama, tıbbi ihmal ve işkence bağlamında anlaşılmalı.” dedi.

Mısırlı yetkililerin özellikle tıbbi ihmali siyasi tutuklulara karşı sistematik biçimde uyguladığını ifade eden Philips, “Mısır’da 3 Temmuz 2013’ten bu yana tutuklu merkezlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 766 oldu. Bunların 555’i kasıtlı tıbbi ihmalle öldürüldü. Bunlar hakkında soruşturma hiçbir açılmadı.” diye konuştu.

- "Devlet cinayeti"

Mısır Devrim Konseyi Başkanı Dr. Maha Azzam da Mursi’nin ölümünü "devlet cinayeti” olarak nitelendirerek “Tüm taraflara işkencenin evrensel hukuk kapsamında kovuşturulabilecek bir suç olduğunu hatırlatırım. Birleşmiş Milletleri, hükümetleri ve insan hakları örgütlerini bağımsız bir soruşturma ile olguların tespitini ve resmi bir suçlamayı temine çağırıyoruz.” dedi.

Daha sonra elçilik önünde toplanan yaklaşık 100 gösterici Mursi için eylem yaptı. Mısır’ın darbeyle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı slogan atan göstericiler, “Sisi katil ve haindir” yazılı dövizler taşıdı. Eylemin ardından göstericiler, Mursi anısına elçilik önüne çiçek bıraktı.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran’da hayatını kaybetmişti.

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