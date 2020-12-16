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Londra’da Mutasyon Şüphesiyle Corona Önlemleri Sıkılaştırıldı

16.12.2020 17:48 | Son Güncelleme:
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Londra’da Mutasyon Şüphesiyle Corona Önlemleri Sıkılaştırıldı

İngiltere hükümeti, Corona virüsünün mutasyona uğrayan yeni bir türünün neden olabileceği 3. dalga salgını önlemek için başkent Londra’daki önlemleri en yüksek seviyeye çıkardı

İngiltere hükümeti, Corona virüsünün mutasyona uğrayan yeni bir türünün neden olabileceği 3. dalga salgını önlemek için başkent Londra’daki önlemleri en yüksek seviyeye çıkardı.

Başlatılan kısıtlamalara göre restoran, bar ve tiyatro gibi mekanlar normal hizmetlerine devam edemeyecek, kapalı olmayan mekanlarda en fazla altı kişinin buluşmasına izin verilecek.

Sağlık Bakanı Matt Hancock’a göre bu yeni tür, salgını katlanarak hızlandırıp 3. dalgayı başlatabilir.

Geçen hafta bir aylık karantinayı geride bırakan İngilizler, tam da yılbaşı alışverişleri için caddeleri doldurmuş; yeni yıl kutlamaları için biraz daha gevşeme beklentisine girmişlerdi.

Beklenmedik bir şekilde 16 Aralık Çarşamba günü başlatılan üçüncü derece kısıtlamalar, özellikle 9 milyon nüfuslu Londra’da otel ve işletmelerde endişeye neden oldu.

En yüksek seviyede uygulanan kısıtlamalarda restoranların sadece paket servisi yapan bölümlerine izin veriliyor.

Bu kısıtlama seviyesine Londra’nın dahil edilmesiyle İngiltere’nin yüzde 61’lik nüfusu olan 34 milyon kişi bu kısmi karantina koşullarına alınmış oldu.

Sağlık Bakanı, mutasyonun, virüsü çok daha hızlı biçimde bulaşıcı hale getirdiğini söyledi. Bu yüzden hükümet olarak bu ani kararı almak, harekete geçmek zorunda olduklarını belirtti.

Mutasyona uğrayan virüsün özellikle Londra’nın da bulunduğu güneydoğudaki yerleşim birimlerinde etkili olduğu kaydediliyor.

Matt Hancock, vaka sayısının çok ani olarak sıçramalar gösterdiği altmış noktada 1000 vaka belirlendiğini söyledi.

Londra’nın ilçe yönetimleri şimdi okulların da kapatılmasını istiyor. Hükümetin olumlu bakmamasına, hatta bu konuda harekete geçip okullara kapanma talimatı veren Greenwich Belediyesi’ne, mahkeme kapısını göstermesine rağmen Londra’nın bir çok ilçesinin okulların kapanmasından yana olduğu belirlendi.

Şimdi yeni başlayan bu kısıtlamaların maddi boyutları konuşuluyor. Hizmet sektörünün temsilcileri, en az 150 bin kişinin işini kaybedebileceğinden ve yılbaşına kadar sektörde oluşacak 2 milyar 600 milyon sterlinlik zarardan dolayı endişeli.

Aşı, mutasyonlu Corona virüste etkili mi?

Dünyada acil onayla BioNTtech’in bulduğu aşıyı ilk kabul eden İngiltere, aşı kampanyasında ikinci haftasına girdi. Doksan yaşında bir kişinin aşılanmasıyla başlayan kampanyada, ilk haftada 137 bin kişinin aşılandığı açıklandı.

İlk hafta aşı kampanyasında seksen yaş ve üzeri kişilerle huzur evlerinde kalanlar ve çalışanları hedeflenmişti. Uygulamanın bu hafta yaş sıralamasına göre en yaşlılardan orta yaşa ve daha sonra da gençlere doğru genişletileceği açıklandı. Haftalık olarak kişi sayısının açıklanacağını belirten bakanlık, yılbaşına kadar 4 milyon dozun ellerine geçmiş olacağını tahmin ediyor.

Mevcut aşının, Corona virüsünün mutasyonlu haline karşı koruyup-korumayacağına yönelik soruya ise Bakan Hancock, şimdilik elde, bunu söyleyecek bir veri olmadığı söyleyerek yanıt verdi.

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