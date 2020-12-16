Londra’da Mutasyon Şüphesiyle Corona Önlemleri Sıkılaştırıldı

İngiltere hükümeti, Corona virüsünün mutasyona uğrayan yeni bir türünün neden olabileceği 3. dalga salgını önlemek için başkent Londra’daki önlemleri en yüksek seviyeye çıkardı.

Başlatılan kısıtlamalara göre restoran, bar ve tiyatro gibi mekanlar normal hizmetlerine devam edemeyecek, kapalı olmayan mekanlarda en fazla altı kişinin buluşmasına izin verilecek.

Sağlık Bakanı Matt Hancock’a göre bu yeni tür, salgını katlanarak hızlandırıp 3. dalgayı başlatabilir.

Geçen hafta bir aylık karantinayı geride bırakan İngilizler, tam da yılbaşı alışverişleri için caddeleri doldurmuş; yeni yıl kutlamaları için biraz daha gevşeme beklentisine girmişlerdi.

Beklenmedik bir şekilde 16 Aralık Çarşamba günü başlatılan üçüncü derece kısıtlamalar, özellikle 9 milyon nüfuslu Londra’da otel ve işletmelerde endişeye neden oldu.

En yüksek seviyede uygulanan kısıtlamalarda restoranların sadece paket servisi yapan bölümlerine izin veriliyor.

Bu kısıtlama seviyesine Londra’nın dahil edilmesiyle İngiltere’nin yüzde 61’lik nüfusu olan 34 milyon kişi bu kısmi karantina koşullarına alınmış oldu.