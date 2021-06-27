Londra’da ‘Nevizade Sokağı’ Rüzgarı

Ankara Anlaşması adlı çalışma vizesiyle İngiltere’ye son gelen göçmenler, memleketi çabuk özlemişe benziyor.

Nevizade UK adlı projenin sahibinin “artık kaybettik” dediği İstanbul’daki orijinalinin yerine Nevizade Sokağı rüzgarı şimdi uzaklarda, Londra’da esmeye başladı. Şehirdeki mevcut restoranların kiralanarak bir geceliğine meyhaneye dönüştürüldüğü etkinliklerin müdavimleriyse yeni nesil göçmenler.

“Meyhane havasına hasret kaldık”

İngiltere’de yaptığı işi sorduğumuz Gülçin ‘insan kaynakları müdürüyüm’ demeyi hatırlamak için çok kısa bir süre düşündükten sonra 11 yıldır yaşadığı İngiltere’de böyle eğlenmeye hasret kaldığını söyledi.

Sosyal medya üzerinden duyurulup biletleri anında tükenen ve ‘bir anda meyhane’ olarak çevirebileceğimiz ‘pop-up meyhane’ tarzı eğlenceler Londra’da birbiri ardına belirmeye başladı.

2013’ten beri İngiltere’de yaşayan Tuba ve Çağrı çifti evlilik yıldönümlerini kutlamak için geldiklerini ve ortamın onlara İstanbul’daki üniversite yıllarını hatırlattığını söyledi. Mimar çift, İngiltere’deki Türk restoranların çoğunda benzer servis yapılsa dahi, özledikleri Çiçek Pasajı havasını ancak bu etkinlikte bulabilmişler.

Kız kardeşlerin Nevizade hasreti

Dört yıldır dijital pazarlama işi yaparak yaşadığı Londra’ya, sonunda kız kardeşi Aslı’yı da çağıran Yasemin, restoran önünde röportaj yaparken içerde çalan 90’lar dönemi şarkılarının ritmine kapılmamak için kendini zor tuttuğunu söyledi.

Londra’ya iletişim ve pazarlama işi kurmaya daha üç ay önce gelen Aslı, Ankara Anlaşması’nın son göçmenlerinden. İstanbul’dayken iş konusunda üst üste yaşadığı talihsizlikler nedeniyle ablasının çağrısıyla geldiği Londra’da, bir ayda iş bulduğu için oldukça memnun. Şimdi de bir zamanlar İstanbul’da sıklıkla oturduğu sofraların tadını çıkarıyor.

Midyeci bile var

İstanbul’dayken web sitesi tasarımı işi yapan Ahmet, şimdi ortağıyla Londra’da midye işine girişmiş. Nevizade’deki mekanların önünde olduğu gibi o da tepsisiyle ‘anlık’ meyhanede yerini almış. Müşterisi epey bol olan Ahmet, İngiltere’de ‘The Midyeci’ markasıyla işi büyütmeyi planlıyor.

“Sevdiğim kimseler dışında herkes burada”

İki yıldır İngiltere’de yaşayan Arzu, tadına baktığı midyeyi epey beğendiğini, Türkiye’de geride bıraktığı sevdiği kimseleri hatırlayarak “onlar dışında her şey elimin altında” diyor.

Doğa ve Barış adlı arkadaşlar da, her şeyiyle İstanbul gecesi gibi bir geceyi, epeydir ilk kez yaşamış olmaktan memnun olduklarını belirtiyor.

Son Ankara Anlaşmalılar

Sanatsal etkinlik üzerine Londra’da işini kuran Selçuk, gelir gelmez yakalandığı kısıtlamalar döneminin geride kalmasını anlık meyhanede arkadaşlarıyla kutladı. Elinde kadehiyle bir mekanın önünde rahat rahat sigara içtiği günleri çok özlemiş. Masanın sohbet konusu ise işlerle ilgili Londra’nın onlara sunduğu parlak gelecek olmuş.

“Kızımı okutmaya geldim”

Anlık meyhanenin bir diğer potansiyel müdavimi Murat, işinin alkollü içkiler uzmanlığı olduğunu söyledi. Orta okul çağına gelen kızının, okula İngiltere’de devam etmesi amacıyla daha iki ay önce İngiltere’ye gelmiş. İskoçya’da viski turları düzenleyip meraklılarına bu konuda danışmanlık yapmak gibi projeleri var.

Murat, “kızım için bir maceraya girdik bakalım, hayırlısı” diyor.

