Londra'da ortadan kaybolan kadınla ilgili bir polis memuru gözaltına alındı

Geçen hafta Londra'nın güneyinde Sarah Everard isimli bir kadının ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak bir polis memuru gözaltına alındı.

33 yaşındaki pazarlama yöneticisi Everard, 3 Mart günü saat 21.00 sıralarında Clapham semtindeki bir arkadaşının evinden ayrıldıktan sonra kayboldu.

Everard'ın, son olarak 21.30 civarında Clapham'daki bir evin kapı zilindeki kamerada görüldüğü belirlendi.

Londra Polis Teşkilatı Salı akşamı yaptığı açıklamada, Everard'ın kaybolmasıyla bağlantılı olarak Kent'teki bir adreste halen görevde olan bir polis memurunun gözaltına alındığını söyledi.

Bir kadının da suça iştirak şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Komiser Yardımcısı Nick Ephgrave, "Bu akşamki gözaltı ciddi ve önemli bir gelişme. Bu soruşturma üzerinde hızla çalışmaya devam edeceğiz, ancak gözaltına alınan kişinin görevdeki bir polis memuru olması hem şok edici hem de derinden rahatsız edici" dedi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Londra'daki bir polis karakolunda tutulduğu öğrenildi.

Baş Komiser Katherine Goodwin, "Bu hızlı ilerleyen bir soruşturma ve biz Sarah'yı bulmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi ve ekledi: