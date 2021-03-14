Londra'da Sarah Everard cinayetini protesto eden kadınlara polis müdahale etti

Gölge Kadın ve Eşitlik Bakanı Charlotte Nichols, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Polis anma eylemini durdurmak için gösterdiği çabayı, eylemin Covid-19 için uygun olmasına harcasaydı şu anda hepimiz daha iyi bir yerde olurduk" ifadelerini kullandı.

Ancak bazı kadın milletvekilleri polisin bu tavrını "beceriksizlik" olarak eleştirdi.

Polis, Twitter'da yaptığı paylaşımda eylemin Covid-19 salgını sebebiyle "güvensiz" olduğunu duyurdu ve kadınları evlerine dönmeye çağırdı.

Polis memuru Wayne Couzens'in suçlandığı Sarah Everard cinayetini protesto etmek için bu akşam Londra'da bir araya gelen kadınlara polis müdahale etti.

Müdahale tepkilere sebep oldu

Öte yandan polisin kadın cinayetini protesto eden kadınlara yönelik müdahalesi sosyal medyada da tepkilere sebep oldu.

Aktivist Ash Sarkar, yaşananlar için "Utanç verici" dedi.

https://twitter.com/AyoCaesar/status/1370824159991828484

Women's Equality Party (Kadın Eşitlik Partisi) Twitter'da yaptığı paylaşımda, polisin ve belediyenin eylemi daha güvenilir hale getirmek için kadınlarla birlikte çalışabilecek olmasına rağmen bunun yerine daha fazla şiddeti tercih ettiklerini söyledi.

https://twitter.com/WEP\_UK/status/1370837858290966528

Ayrıca İngiltere'nin pek çok şehrinde insanlar Everard'ı anmak için kapı ve pencere önlerine mum koydu.

https://twitter.com/Patrici14939157/status/1370857430058434564

https://twitter.com/Walker\_Essex/status/1370857443459280897

Polis memuru resmen suçlandı

33 yaşındaki Sarah Everard isimli kadının geçtiğimiz hafta Clapham'da kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'nda görevli polis memuru Wayne Couzens resmen kaçırma ve cinayetle suçlanmıştı.

Everard'ın cesedi ise İngiltere'nin Ashford kasabasında bulunmuştu.