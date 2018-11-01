Londra'da sarhoş şüphesiyle pilot gözaltına alındı

LONDRA (AA) - Japon Hava Yollarında (JAL) çalışan bir pilotun, sarhoş olduğu şüphesiyle İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda gözaltına alındığı açıklandı.
İngiliz polisinden yapılan açıklamada, Londra’nın Heathrow Havalimanı'ndan pazar günü kalkmaya hazırlanan JAL'a ait uçağın pilotunun sarhoş olduğu şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
K.J. adlı 42 yaşındaki pilotun gözaltına alınması nedeniyle Londra - Tokyo uçuşunu yapmaya hazırlanan uçağın bir saat rötar yaptığı kaydedildi.
İngiliz basınında yer alan haberlerde pilotun, kendisini pistteki uçağa taşıyan otobüsün şoförünün şüphelenmesi üzerine gözaltına alındığı kaydedildi.
Yapılan incelemede pilotun kanında yasal sınırdan 10 kat fazla alkol bulunurken, JAL yayımladığı açıklamayla olaydan dolayı özür diledi.
Pilotun uçağın üçüncü yardımcı pilotu olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor
İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede
'Bu o... numarası değil mi?' lafını duyunca çıldırdı, sonrası korkunç
Türkiye ve ABD Münbiç çevresinde ortak devriye faaliyetlerine başladı
74 yaşında sapık alarmı! Fotoğrafı lise öğrencilerine gösterildi
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Osmanlı döneminde yapılmıştı! Trump'ın adı verilecek!
Google çalışanları cinsel tacizler nedeniyle iş bırakma eylemine gidiyor!
AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama
Bakan Selçuk öğrencilere ıslıkla karşılık verdi
Çinliler yaptı dünya şokta... Böylesini daha önce hiç görmediniz!
Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza
Okuyucu Yorumları 0 yorum