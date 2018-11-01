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Londra'da sarhoş şüphesiyle pilot gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 20:08 | Son Güncelleme

Japon Hava Yollarında çalışan bir pilot, sarhoş olduğu şüphesiyle Londra'daki havalimanında gözaltına alındı

LONDRA (AA) - Japon Hava Yollarında (JAL) çalışan bir pilotun, sarhoş olduğu şüphesiyle İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda gözaltına alındığı açıklandı.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, Londra’nın Heathrow Havalimanı'ndan pazar günü kalkmaya hazırlanan JAL'a ait uçağın pilotunun sarhoş olduğu şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

K.J. adlı 42 yaşındaki pilotun gözaltına alınması nedeniyle Londra - Tokyo uçuşunu yapmaya hazırlanan uçağın bir saat rötar yaptığı kaydedildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde pilotun, kendisini pistteki uçağa taşıyan otobüsün şoförünün şüphelenmesi üzerine gözaltına alındığı kaydedildi.

Yapılan incelemede pilotun kanında yasal sınırdan 10 kat fazla alkol bulunurken, JAL yayımladığı açıklamayla olaydan dolayı özür diledi.

Pilotun uçağın üçüncü yardımcı pilotu olduğu bildirildi.

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Heathrow Havalimanı ingiltere JAL Japon Havayolları Katsutoshi Jitsukawa Londra

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