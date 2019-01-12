HABER

Londra'da "sarı yelek" gösterileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 20:13 | Son Güncelleme

Fransa’da başlayan "sarı yelek" akımından esinlenen aşırı sağ ve sol gruplar Londra’da farklı gösteriler düzenledi - Sol grupların düzenlediği eyleme Fransa'daki sarı yelek hareketinin liderlerinden Erick Simon ve Laurie Martin de katıldı

LONDRA (AA) - Fransa'da başlayan "sarı yelek" akımından esinlenen aşırı sağ ve sol gruplar Londra'da gösteriler düzenledi.

Başkentin Saint James semtinde metro istasyonu önünde toplanan aşırı sağcı "sarı yelekli" eylemciler, İslam ve göçmen karşıtı pankartlar taşıdı.

Yaklaşık 100 eylemcinin katıldığı gösteride, geçen hafta parlamento önünde iktidardaki Muhafazakar Parti'nin Brexit karşıtı milletvekili Anna Soubry'yi sözle taciz eden aşırı sağcı militan James Goddard polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC önünde toplanan yaklaşık 5 bin kişilik grup, Fransa'daki sarı yelek hareketinin liderlerinden Erick Simon ve Laurie Martin'in de yer aldığı kortejle Trafalgar Meydanı'na yürüdü.

Hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı slogan atan grup, erken seçim talep eden dövizler taşıdı.

Eylem Trafalgar Meydanı'nda mitinge dönüşürken, ana muhalefetteki İşçi Partisinin Gölge Maliye Bakanı John McDonnell ile Fransız sarı yelek eylemcileri Simon ve Martin meydandaki kalabalığa hitap etti.

Miting devam ederken Trafalgar Meydanı'na giren bir grup aşırı sağcı ile eylemciler arasında arbede yaşandı.

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Öncelik isteyen hasta yakını doktoru darp ettiÖncelik isteyen hasta yakını doktoru darp etti
Manisa'da düzenlenen 'jeotermal enerji konferansı' protesto edildiManisa'da düzenlenen 'jeotermal enerji konferansı' protesto edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erick Simon ingiltere John McDonnell Laurie Martin Londra sarı yelek

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Annesinin acısına fazla dayanamadı!

Annesinin acısına fazla dayanamadı!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Yerel seçim için seçmen mi taşındı? YSK'dan açıklama

Yerel seçim için seçmen mi taşındı? YSK'dan açıklama

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acil servis karıştı! Hasta yakını doktoru darp etti

Öncelik isteyen hasta yakını doktoru darp etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar yalanlarla konuşur, biz rakamlarla

Erdoğan o rakamları sosyal medyadan açıkladı!

Okul müdüründen topuklu ayakkabı yasağı! 'Dinen caiz değil!'

Okul müdüründen topuklu ayakkabı yasağı! 'Dinen caiz değil!'

İzmir'de köprü çöktü, işçiler mahsur kaldı

Köprü çöktü, işçiler mahsur kaldı!

MHP'li Refik Kurukız, bozkurt işareti yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

MHP'li aday bozkurt yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.