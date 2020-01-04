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  4. Londra'da savaş karşıtı gösteri düzenlendi

Londra'da savaş karşıtı gösteri düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 19:54 | Son Güncelleme

İran ile olası bir savaşa karşı düzenlenen gösteriye İşçi Partisi'nden parlamenterler de katıldı

LONDRA (AA) - İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da savaş karşıtı gösteri düzenlendi.

Başbakanlık binası 10 Numara önünde yapılan gösteriye aralarında İşçi Partisi'nden parlamenterlerin de olduğu yaklaşık 150 kişi katıldı.

"İran'la savaşa hayır", "Savaşları bitirin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İngiliz hükümetinden olası bir savaşa karşı durmasını istedi.

- "Şiddetin açıkça kınanması"

Gösteriye katılanlar arasında yer alan İşçi Partisi'nin gölge Maliye Bakanı John McDonnell, ABD'nin Irak'ı işgali öncesi de savaşa karşı çıktıklarını belirterek, "Bu olaylardan edinilen bir ders var. O da şiddetin şiddetle başladığı. Bizi Irak'taki yıkıcı savaşa götüren şey de böyle oldu." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ı "saldırgan emperyalizm"le suçlayan McDonnell, bu politikanın sonucu olarak bir savaşın "çok kolay" bir şekilde başlayabileceğini ifade etti.

İngiliz hükümetinin itidal çağrısı yapmasının yeterli olmadığını söyleyen McDonnell, "İngiltere hükümetinden yapmasını beklediğimiz şey, ortaya çıkıp bu şiddet eylemini açıkça kınamasıdır." dedi.

Gösteriyi düzenleyen "Savaşı Durdurun Koalisyonu" Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünyada savaşlara son verilmesi için kampanya yürütüyor.

- Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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ABD ingiltere İRAN kasım süleymani

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