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Londra’da Savaş Karşıtlarından Protesto

12.09.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Eylül Salı günü başlayacak silah fuarı her gün başka konuda bir eylemle protestocuların hedefinde.Haftanın son gününde protestocuların hedefinde İsrail vardı

Londra’da Savaş Karşıtlarından Protesto

14 Eylül Salı günü başlayacak silah fuarı her gün başka konuda bir eylemle protestocuların hedefinde.

Haftanın son gününde toplananların hedefinde İsrail vardı. Newham’deki Central Park’a kurulan sahneden mesajlarını ileten protestocular İsrail’i bu fuarın en tehlikeli müşterisi olarak niteledi.

Protestocular İsrail’in aldığı silahları Gazze’de, Batı Şeria’da denediğini ve insanların bu yüzden öldüğünü söylediler.

En son bölgede Mayıs ayında patlak veren ve 11 gün süren çatışmalarda 270 kişi hayatını kaybetmişti.

Her Filistin’le dayanışma mitinginde olduğu gibi bu eylemde de en dikkat çeken grup İsrail karşıtı Yahudiler oldu. Onlara göre İsrail, kimseye daha fazla zarar veremeden barışçıl bir şekilde dağıtılmalı.

Dünya’nın en çok katılımlı silah fuarının organizatörü DSEI ise iddiaların tam tersi, alıcı ve satıcıların buluştuğu en yasal silah ticaretinin bu fuarda olduğunu belirtti. Protestolara ve aleyhlerinde çıkan haberlere, dünyanın en sıkı denetlenen ve kurallara dayalı organizasyonu olduklarını ileri sürerek karşılık verdiler.

DSEI ayrıca sektörde etkili bir platform olarak 486 milyar dolarlık iş hacmiyle ve 290 bin kişinin işini sürdürmesine katkıda bulunmakla övündü.

Silah Fuarına karşı olduğunu her fırsatta belli eden Londra Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sadık Han ise 2019 yılındaki fuarın Londra halkına, 2 milyon 400 bin sterlinden fazla güvenlik masrafı çıkardığını hatırlattı.

Savaş karşıtları, ‘Siyah Yaşamlar Önemlidir’, ‘Silahlanmayı Durdurun’ gibi toplumsal hareketler, fuar öncesi ve süresince eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.

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