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Londra’da su borusu patladı, sokaklar göle döndü

13.02.2021 18:17 | Son Güncelleme:
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İngiltere’nin başkenti Londra’da sabah saatlerinde su borusunun patlaması sonucu başkent sokakları göle döndü.İngiltere’nin başkenti Londra’daki Turnpark Lane bölgesinde cadde üzerinde bulunan su borusu sabah saatlerinde patladı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da sabah saatlerinde su borusunun patlaması sonucu başkent sokakları göle döndü.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Turnpark Lane bölgesinde cadde üzerinde bulunan su borusu sabah saatlerinde patladı. Su borusunun patlaması sonucu başkent sokakları göle döndü. Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bölgede su baskını nedeniyle sokaklar kapatılırken, trafikte aksamalar oldu. Otobüs duraklarının bulunduğu bir caddenin de trafiğe kapatılması ile yayalar zor anlar yaşadı. Londra’da geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından su borusunun patlaması dikkat çekerken, yetkililere telefonla ulaşmaya çalışan kişiler, sabah saatlerinden bu yana kimseye ulaşamadıklarını belirtti.

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