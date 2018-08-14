HABER

Londra’da Terör Saldırısı Şüphesiyle Gözaltı

14.08.2018 16:24 | Son Güncelleme

İngiliz polisinin yaptığı açıklamaya göre, şüpheli sabah saatlerinde bir grup bisikletli ve yayaların bulunduğu alana aracıyla daldı, sonrasında da parlamento dışındaki güvenlik bariyerine çarptı

Londra’da Terör Saldırısı Şüphesiyle Gözaltı

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir kişi parlamento binası dışındaki güvenlik bariyerlerine çarptı. Polise göre, 20’li yaşlarında olan şüpheli, aracını bölgede bisikletliler ve yayaların üzerine kasıtlı olarak sürdü. İngiliz polisi olayı terörizm olarak değerlendiriyor. Zanlı gözaltında.

İngiliz polisinin yaptığı açıklamaya göre, şüpheli sabah saatlerinde bir grup bisikletli ve yayaların bulunduğu alana aracıyla daldı, sonrasında da parlamento dışındaki güvenlik bariyerine çarptı.

Londra Emniyeti’nden komiser yardımcısı Neil Basu “Kasıtlı yapılmış gibi görünüyor. Kullanılan yöntem ve bu bölgenin sembolik önemini de göz önüne aldığımızda olayı bir terör olayı olarak değerlendiriyoruz” açıklaması yaptı. Polise göre, zanlı güvenlik güçlerinin önceden bildiği bir isim değildi. Polis kimliğini tespit etmek ve olayın nedenini belirlemek üzere zanlıyı sorguluyor. Ancak zanlının polisle işbirliği yapmadığı belirtiliyor.

Londra’daki olayda 3 kişi yaralandı. Ancak yaralananların hayati tehlikesi bulunmuyor. Aracın sürücüsü güvenlik güçlerince olay yerinde gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada da herhangi bir silah bulunmadı.

Londra’daki olay sonrasında Amerikan Başkanı Donald Trump da tepkisini Twitter’dan gösterdi. Trump, “Londra’da yine terör saldırısı. Bu hayvanlar çıldırmış, bunlarla ciddi şekilde baş etmek lazım” mesajını paylaştı.

İngiltere geçtiğimiz yıl içinde beş terör saldırısının hedefi olmuştu. 2017 yılının Mart ayında gerçekleşen ilk saldırıda 52 yaşındaki Halid Mesud, Westminster Köprüsü yakınlarında dört kişiyi öldürmüş, parlamento binası yakınlarında da bir polis memurunu bıçaklamıştı. Saldırgan olay yerinde polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Yetkililere göre o zamandan bu yana çok sayıda terör saldırısı girişimi engellendi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Erdoğan’dan Iphone ve Amerikan Elektronik Ürünlerine Boykot ÇağrısıErdoğan’dan Iphone ve Amerikan Elektronik Ürünlerine Boykot Çağrısı
Erkek çıplak modelin gizli fotoğraflarını çeken kadına 10 ay hapis cezasıErkek çıplak modelin gizli fotoğraflarını çeken kadına 10 ay hapis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Irak'tan çok önemli Türkiye açıklaması: Talimat verdik

Irak'tan çok önemli Türkiye açıklaması: Talimat verdik

Markette rezalet! Herkesin içinde sevgilisinin eteğini sıyırıp...

Markette rezalet! Herkesin içinde sevgilisinin eteğini sıyırıp...

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant: Türkiye'ye gümrük tarifeleri ABD için ciddi riskler yaratıyor

ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant: Türkiye'ye gümrük tarifeleri ABD için ciddi riskler yaratıyor

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

CNN International'da ilginç analiz: Türkiye'yi kaybetmenin bedelini ağır ödeyecekler

CNN International'da ilginç analiz: Türkiye'yi kaybetmenin bedelini ağır ödeyecekler

Beyaz Saray'dan Rahip Brunson açıklaması: Trump hayal kırıklığı yaşıyor

Beyaz Saray'dan Rahip Brunson açıklaması: Trump hayal kırıklığı yaşıyor

BM'den Türkiye-ABD açıklaması: Gerginliğin bu ülkelerin dışına taşmamasını umuyoruz

BM'den Türkiye-ABD açıklaması: Gerginliğin bu ülkelerin dışına taşmamasını umuyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.