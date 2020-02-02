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Londra'da terörle bağlantılı olduğu belirtilen olayda polis bir kişiyi vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 18:36 | Son Güncelleme

Londra'da terörle bağlantılı olduğu belirtilen olayda polis bir kişiyi vurdu

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kişi polisler tarafından vuruldu, olay terörle bağlantılı ilan edildi.

Londra polisinden yapılan açıklamada, "Bir kişi, silahlı polisler tarafından vuruldu. Bu aşamada birkaç kişinin bıçaklandığına inanılıyor. Durum değerlendiriliyor, olay terör bağlantılı ilan edildi." ifadelerine yer verildi.

İngiliz basınındaki haberlerde, olayın yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) civarında Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.

Görgü tanıkları da olay yerinde çok sayıda polis ve 9-10 ambulans bulunduğunu aktardı.

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