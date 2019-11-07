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Londra’da tiyatro binasının çatısı çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 14:07 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’da tiyatro oyunu sırasında tavanın çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.İngiltere’nin başkenti Londra’da bir oyun sırasında tiyatro binasının bir kısmı çöktü.

İngiltere’nin başkenti Londra’da tiyatro oyunu sırasında tavanın çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İngiltere’nin başkenti Londra’da bir oyun sırasında tiyatro binasının bir kısmı çöktü. Dün akşam saatlerinde oyun sırasında meydana gelen çökmenin ardından panik yaşandı. Çatının, Arthur Miller’in Satıcının Ölümü adlı oyunu sırasında balkonda oturanların üzerine çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Hafif şekilde yaralananlar olay yerinde tedavi edildi.
Oyunu izlemeye gelen bin kişi binadan tahliye edilirken, oyuncu Wendell Pierce çökmenin ardından tahliye dilerek tiyatro binasının dışarısına çıkarılan seyircilerle bir araya geldi. Amerikalı oyuncu seyircilerden özür diledi.

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