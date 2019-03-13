HABER

Londra'da Türk caz festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 12:33 | Son Güncelleme

Bu yıl ilki düzenlenecek "Turquazz: Anadolu Caz Festivali"nde, Anadolu ezgilerinden yola çıkan Türk caz müziğinin önemli temsilcileri sahne alacak

LONDRA (AA) - Anadolu ezgilerinden yola çıkan Türk caz müziğinin önemli temsilcileri, Londra'da bu yıl ilki düzenlenecek "Turquazz: Anadolu Caz Festivali"nde müzikseverlerle buluşacak.

Aralarında Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları, SOAS Üniversitesinin de yer aldığı kurumların desteği, Yunus Emre Enstitüsü ve Arts Council England'ın iş birliğiyle Loyka Visual Arts'ın düzenlediği "Turquazz: Anadolu Caz Festivali" bugün Londra'da başlıyor.

Festival kapsamında aralarında Erkan Oğur, Barış Demirel, Anıl ve Batu Şallıel, Can Çankaya, Cem Tuncer, Baturay Yarkın, Debora İpekel ve Erhan Seçkin'in de yer aldığı çok sayıda Türk müzisyen sahne alacak.

Şiir dinletileri ile tango gecesinin de yer aldığı festival programı çerçevesinde, "Tritonet" başlıklı atölye çalışması ile "Altın Bir Boynuz da Düşünceler: Caz ve Türk Müziği" başlıklı konferans düzenlenecek.

Anadolu ve onu çevreleyen coğrafyanın ezgileri ile caz müziğini buluşturacak festival 30 Mart'ta sona erecek.

İhanetle tanındı! Jordyn Woods’un estetiksiz hali olay oldu İhanetle tanındı! Jordyn Woods’un estetiksiz hali olay oldu
Siirt’te iki ayrı köy yolunda heyelanSiirt’te iki ayrı köy yolunda heyelan
THY’nin uçuştan çektiği Boeing 737 MAX uçakları görüntülendiTHY’nin uçuştan çektiği Boeing 737 MAX uçakları görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Londra SOAS Üniversitesi Turquazz Yunus Emre Enstitüsü

En Çok Okunan Haberler

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 parçaya bölmüşlerdi! Asım Bayram'ın katilleri kim? Şüpheliler gözaltında

8 parçaya bölmüşlerdi! Asım Bayram'ın katilleri kim? Şüpheliler gözaltında

Böyle dolandırıcılık görülmedi! 'Tarlanda kralın hazinesi var'

Böyle dolandırıcılık görülmedi! 'Tarlanda kralın hazinesi var'

17 günlük bebeğin akılalmaz ölümü! Annesi emzirirken fenalaştı

17 günlük bebeğin akılalmaz ölümü! Annesi emzirirken...

İzmir'de yer altı park alanı inşaatında göçük

İzmir'de yer altı park alanı inşaatında göçük

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti (Beril Dedeoğlu kimdir?)

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti

Son dakika! İzmir'de metro inşaatında göçük: 2 işçi enkaz altında

İşçiler enkaz altında kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.