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Londra’da Türk Festivali gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 01:16 | Son Güncelleme

LONDRA’DA Türk Toplumu tarafından geleneksel olarak düzenlenen festivallerin bir diğeri olan ‘West London Turkish Festival’ bu hafta sonu Feltham’da gerçekleşti.İngiltere’de yaşayan Türkleri ve daha bir çok farklı milletten katılımcılarla gerçekleştirilen 4.West London Turkish festivalinde eğlenceli dakikalar yaşandı.

LONDRA’DA Türk Toplumu tarafından geleneksel olarak düzenlenen festivallerin bir diğeri olan ‘West London Turkish Festival’ bu hafta sonu Feltham’da gerçekleşti.
İngiltere’de yaşayan Türkleri ve daha bir çok farklı milletten katılımcılarla gerçekleştirilen 4.West London Turkish festivalinde eğlenceli dakikalar yaşandı. Feltham bölgesinde gerçekleştirilen festivalde futbol turnuvalarından, halk oyunlarına kadar bir çok etkinlik gerçekleştirildi. Türk mutfağından da lezzetler de festivaldek standlar da yerini alırken, yemekler oldukça beğeni topladı.
Her geçen yıl katılım sayısının arttığı etkinlikte yediden yetmişe bir çok yaş grubundan insana hitap eden etkinlikler gerçekleştiriliyor. Küçük çocukların eğlenmesi için oyun alanları , eğlence aktiviteleri gerçekleştirilirken, kurulan standlarda ise Türk mutfağına özgü yemekler sergilendi. Yetişkinler için ise bir çok farklı alanda etkinlikler gerçekleştirilirken futbol turnuvası katılımın en çok olduğu etkinlikler arasında yerini aldı. Londra daki havanın da güzel olmasıyla, katılım gerçekleştirenler festival alanından mutlu bir şekilde ayrıldı.

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