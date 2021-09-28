Londra'da Türkiye Göçmeni Uber Sürücüleri Eylem Yaptı

Mobil uygulama üzerinden sürücülük ve taşımacılık hizmeti sunan Uber, Londra’daki genel müdürlük binası önünde protesto edildi. Davullu zurnalı eylemde çoğunluğu Türkiye’den göçmenlerin oluşturduğu şoförler, çeşitli haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle 24 saatlik grev ilan etti.

Grev çağrısı kapsamında çalışanlardan uygulamayı kapalı tutmaları, kullanıcılardan da bir gün boyunca Uber’den hizmet almamaları istendi.

VOA Türkçe’nin Facebook üzerinden canlı yayınında konuşan şoförler özlük haklarının ödenmediğini, yüksek mahkemenin kararına rağmen bekleme süresi ücreti alacaklarının görmezden gelindiğini söyledi.

Uzun yıllardır bu işle geçimini sağlayan Cem Ortakçı, Uber’in kendilerine ödediği pay ile müşterinin cebinden çıkan para arasında anlaşma dışı bir ihlal olduğu yönünde “tüm şoförler arasında ortak bir şüphenin bulunduğunu" belirtti.

Müşterinin ödediği rakamı paylaşmada şeffaf davranmadığını iddia ettikleri Uber’in, böylece haksız kazanç sağladığı şüphelerini güçlendirdiğini öne süren şoförler, arkadaşlarının ellerinde samimi müşterilerilerinden aldıkları ekran görüntüleri olmasına rağmen işlerini kaybetme korkusuyla bunu ortaya koyamamaktan şikayet etti.

15 yıldır İngiltere’de yaşadığını ve 10 yıldır Uber’e bağlı olarak haftada 1000 sterlin civarı kazançla geçinmeye çalıştığını söyleyen Uğur Varol, Uygulama Şoförleri ve Taşımacıları Birliği, kısa adıyla ‘ADCU’ adı altında kurulan sendika sayesinde Uber’den haklarını almaya kararlı olduklarını belirtti.

Şoförlerin ortak şikayetleri

Şöförlerin ortak şikayetleri arasında, Uber’in düşük ücret uyguladığı, normal statüde çalışan gibi davranacağını açıkladığı halde diğer çalışanlara ödenen emeklilik, ücretli izin gibi yasal ödemelerin yapılmadığı hususu da var.

Sendikaya göre İngiltere’de 70 bin Uber çalışanı bulunuyor ve sadece yüksek mahkeme kararıyla kazandıkları ancak kendilerine hala ödenmeyen pay, normal kazançlarının yüzde 40'ına erişmiş durumda.

Uber geçen Mart ayında yaptığı açıklamada, 70 bin sürücünün işçi olarak kabul edileceklerini ve en azından asgari ücret kazanacaklarını, tatil için de ücretli izin alabileceklerini açıklamıştı.

Uber açıklamasında saati ortalama 17 Sterlin kazançla İngiltere’de en iyi şartlarla hizmet sunduklarını belirtmiş ancak geleneksel taksicilerden piyasayı düşürdüğü yönünde eleştiriler almıştı.

Protestoya katılan sürücüler, Uber’i, “madem haklarımızı adil ödüyor, o halde nasıl oldu da bir anda dünyanın bir numaralı şirketleri arasına yükseldi” diyerek sorguladı.

