HABER

Londra'da "Türkiye'nin NATO'daki Rolü ve Bölgesel Güvenlik Sınamaları" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 21:44 | Son Güncelleme

Londra'da "Türkiye'nin NATO'daki Rolü ve Bölgesel Güvenlik Sınamaları" paneli

LONDRA (AA) - İletişim Başkanlığının düzenlediği "Türkiye Konuşmaları" paneli serisi kapsamında Londra'da "Türkiye'nin NATO'daki Rolü ve Bölgesel Güvenlik Sınamaları" paneli gerçekleştirildi.

Kentin prestijli kulüplerinden Naval and Military Club'da gerçekleştirilen ve SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş'ın moderatörlüğündeki panele AK Parti Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi üyesi Ahmet Berat Çonkar, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi ve SETA Washington Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat konuşmacı olarak katıldı.

Önemli bir NATO üyesi olan Türkiye'nin bölgesine ve ihtilaflı bölgelere istikrar götürülmesinde rol aldığını belirten Çonkar, bu perspektiften NATO inisiyatiflerine de destek verdiğini dile getirdi.

Ancak ABD'nin Afganistan'ı ve Irak'ı işgalinin ardından Türkiye için de durumun değiştiğini belirten Çonkar, işgal altındaki bu bölgelerde barış ve istikrarın ihmal edildiğini, bunun da Türkiye için güvenlik tehditleri oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin bütün NATO üyelerinden dayanışma beklediğini vurgulayan Çonkar, ancak Türkiye'nin bu dayanışmayı görmediğini, bunun da taraflar arasında güveni aşındırdığını kaydetti.

Çonkar, bu bağlamda bazı NATO üyesi ülkelerin terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle Türkiye için beka sorunu teşkil eden terör örgütü PKK ile Suriye kolu PYD/YPG'ye verdiği desteğe dikkati çekti.

Çonkar, NATO üyesi ülkeler arasında dayanışma ve güvenin bir numaralık öncelik olması gerektiğini sözlerine ekledi.

İngilizce gerçekleştirilen panel yoğun ilgi görürken, izleyiciler arasında İngiliz ve Türk akademisyenlerin de yer aldığı görüldü.

Londra'da yarın başlayacak NATO liderler zirvesi öncesinde gerçekleştirilen paneli Çarşamba günü "Türkiye'nin Muhafazakar Partili Dostları" grubu ile gerçekleştirilecek Yuvarlak Masa Toplantısı takip edecek. Toplantıya Brexit'ten sorumlu eski Bakan Yardımcısı Nick de Bois başkanlık edecek.

PARTNER Yılın erkeği o seçildi! Yılın erkeği o seçildi!
Kazada savrulan otomobil bakkal duvarına çarptı: 2 yaralıKazada savrulan otomobil bakkal duvarına çarptı: 2 yaralı
Seyyar satıcıdan 90 bin liralık telefon çıktıSeyyar satıcıdan 90 bin liralık telefon çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Berat Çonkar Aylin Ünver Noi ingiltere Kılıç Buğra Kanat Londra Murat Yeşiltaş NATO Naval and Military Club SETA

En Çok Okunan Haberler

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Müjdeyi belediye başkanı vermişti! Artık 1 TL olacak

Müjdeyi belediye başkanı vermişti! Artık 1 TL olacak

AK Parti Sözcüsü duyurdu: Az önce Cumhurbaşkanımız veto etti

AK Parti Sözcüsü duyurdu: Az önce Cumhurbaşkanımız veto etti

G.Saray-Trabzon maçına damga vurmuştu! Hakemliği resmen bitti

G.Saray-Trabzon maçına damga vurmuştu! Hakemliği resmen bitti

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş açıklaması!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan’dan Dünya Engelliler Günü Mesajı

Erdoğan’dan Dünya Engelliler Günü Mesajı

İletişim Başkanlığı’ndan ’veto’ açıklaması

İletişim Başkanlığı’ndan ’veto’ açıklaması

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Uludağ'da kaybolan 2 dağcıya ilişkin açıklama

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

İBB'nin Basın Koordinatörü Süleyman Sarılar oldu

İmamoğlu'ndan yeni hamle! İBB'de 2 atama daha

Eşini darp edip üzerine kaynar su döküp yaktı

Korkunç olay! Önce darp etti sonra kaynar suyla yaktı

Ankara'da kan donduran cinayet! Cesedi böyle bulundu

Ankara'da kan donduran cinayet! Cesedi böyle bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.