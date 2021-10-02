Londra’da Türkler'in Karantinalar Arası Düğün Telaşı

İngiltere'nin başkenti Londra’da iki Türk genci, tekrar karantina ihtimalinin konuşulmaya başladığı bir zamanda düğün telaşı içerisinde. Çiftlerin gönüllerince yapacakları düğün töreninde kısıtlama olmadan nikah masasına oturabilmesi, ülkede uzun zamandır iple çekilen bir özlem.

Keleş ve Özkan ailelerinin çocukları Aylin ve Caner, binlerce düğünün iptal haberleriyle geçen 18 ayın ardından nikah masasında buluşmanın nasıl bir duygu olduğunu VOA Türkçe’yle paylaştı.

“Bizim düğün de iptal olacak diye çok korktuk”

Gelin, düğün için “düşündük ve olmayacak diye çok kez aklımızdan geçti, ümidimizi kaybettik ama oldu” derken damat, yakın arkadaşlarının planlı düğünlerinin üst üste iptal edildiğine tanık olduğunu ama bugün kendilerini çok şanslı hissettiğini söyledi.

Düğünleri iptal ettiren Corona virüsü salgını kontrol altında alındığından beri, İngiltere’de bir karantinaya daha yakalanmadan evlenmek, bu en tatlı telaşın tuzu biberi olmuş. İngiltere’de yaşayan herkes gibi Londra’daki Türk aileler de karantinada 18 aylık bekleyişin ardından sonunda çocuklarını evlendirecek bir ara bulmuş oldu.

Gelinin babası Vehbi Keleş, düğünün karantinasız bir döneme denk gelmesinden dolayı kendini şanslı saydığını belirterek düğün davetlileri arasında bile, karantinaya denk gelen düğün tarihleri yüzünden çocuklarını bir türlü evlendiremeyenlerin ve bu yüzden maddi ve manevi zorluklar yaşayanların olduğunu söyledi.

Anne Aysel Keleş, “çoğu arkadaşımız ikinci ertelemesini yaptı” diyerek kendilerine gelen birçok düğün davetiyesinin ardından iptal telefonları aldıklarını ve gerekçe olarak da ani gelen karantinanın gösterildiğini anlattı.

Vehbi Keleş, karantinanın sadece düğünleri değil evlilik planlarına dair her şeyi ertelediğini söyleyerek, düğün yeri kiralarına harcanan paraların iade sorunlarından ev kiralama ve içine eşyaların yerleştirilmesine kadar her adımda, yeni evleneceklere engel olduğunu belirtti.

İngiltere 19 Temmuz’da maske ve karantina kurallarını kaldırdı. Böylece o güne kadar defalarca ertelenen düğünlerin de önü açılmış oldu. Ancak okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte salgının eski seviyesine dönmesi ve yeni bir karantina olasılığı hükümet açıklamalarında, yakın zamanda yer almış uyarılar arasında.

Damadın Babası Erol Özkan da düğünün bu yüzden iptal olmasından epey endişe etmiş ve yeni bir karantinanın yaklaşmakta olduğunun da farkında. Özkan, tanık olduğu ertelemelerden örnekler hatırladığını hatta bir ailenin iki talihsiz erteleme sonrası artık üçüncü bir plan yapmayarak düğünü komple iptal ettiğini anlattı. Bu kişiler düğün yapmak yerine sade bir nikahla dünya evine girip evlilik hayatlarına düğünsüz başlamak zorunda kalmışlar.

“Konuklarımız aşılı”

Damadın annesi Zeynep Özkan da çevresinde bir yıldır sürekli düğün iptal eden tanıdıklarının olduğundan söz etti. Kalabalık bir düğün yapmakla ilgiliyse “en yakın çevremizi davet ettik ve herkesin aşılı olduğunu bildiğimiz için tedirginliğimiz yok” dedi.

Türkiye’den ve Kıbrıs’dan gelemeyen akrabalar da telefonla görüntülü arayarak gençleri tebrik etti.

Başbakan Boris Johnson bile evlilik planında Mayıs ayında devam eden karantina dönemine yakalanmış, nişanlısı Carrie Symonds ile çocukları bir yaşına bastığında karantina kurallarına göre evlenmişti. Bu yüzden kurallar gereği, davetli sayısını otuz kişiyle sınırlı tutmak zorunda kalmıştı.

Şimdiki düğün sahipleri gönüllerince kalabalık eğlenceler düzenlemekte serbest ama sonrası için yapılan planların garantisi hala yok

