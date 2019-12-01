Londra’da Uber Kararı Türkler’i Nasıl Etkiledi?

Dünya çapında, çevrimiçi taksi bulma uygulaması Uber’in, lisans uzatma başvurusuna Londra’dan red gelmesi, burada yaşayan Türk sürücüleri de tedirgin etti. Türkler, Londra Ulaşım Dairesi’nin bu kararı yüzünden kazançlarından olmaları dışında bir de aldıkları lüks otomobil taksitleriyle baş başa kalmaktan şikayetçi.

Türk Uberciler, mola verdikleri kahvehanede bu kez gelecek günler konusunda dertleşiyor.

TfL yani Londra Ulaşım Dairesi, aldığı kararla 45 bin kayıtlı sürücünün adeta geleceğini kararttı. Şehirde yaşayan 300 bin kadar Türk göçmenin arasında bu işi yapanlar da var.

Londra Ulaşım Dairesi Uber’e güvenmiyor. Başkasının Şoförlük Lisansıyla Araç kullananlar tespit edildiği gerekçesiyle Uber’i şehirden komple söküp atmak istiyor. Ama Uber şoförlüğü yapanlar için iş, vazgeçilebilecek gibi değil.

İngiltere’de aylık kazançların ortalaması vergi öncesi 1866 Sterlin. Sürücülerin söylediği rakamlar ise gelirin vergi ve masraflardan sonraki hali. Bu parayı vergi dairesi verilerine göre ancak İngiltere nüfusunun %5’i kazanabiliyor.