HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Londra’da vatandaşın boynuna diziyle bastıran polis görevden uzaklaştırıldı

Londra’da vatandaşın boynuna diziyle bastıran polis görevden uzaklaştırıldı

18.07.2020 13:13 | Son Güncelleme

Londra’da gözaltına alınan vatandaşın boynuna diziyle bastıran polis memuru görevinden uzaklaştırıldı.

Londra’da vatandaşın boynuna diziyle bastıran polis görevden uzaklaştırıldı

Scotland Yard polisin kullandığı tekniği "endişe verici" diye nitelendirdi.Londra'da gözaltına alınan bir siyah vatandaşın boynuna diziyle bastıran polis memuru görevinden uzaklaştırıldı. İngiltere Polis Teşkilatı Scotland Yard'dan yapılan açıklamada bir diğer polisin ise dışarıdaki operasyonlara katılmayacağı ve bundan böyle büro işlerinde görevlendirileceği belirtildi. Söz konusu olayın bağımsız polis denetleme dairesince de inceleneceği duyuruldu. Olayı "aşırı derecede ürkütücü" olarak nitelendiren Scotland Yard, polisin gözaltına alırken kullandığı tekniğin "endişe verici" olduğunu belirterek, polislerin eğitiminde böyle bir uygulamanın öğretilmediğini kaydetti.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da twitter üzerinden yaptığı açıklamada, olayın "çok kaygı verici" olduğunu ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 16 Temmuz Perşembe günü iki polis memurundan birininin, silah taşıdığından şüphe edilen yerde yatan, elleri kelepçeli siyah vatandaşın boynuna diziyle bastırdığı görülüyor. Gözaltındaki vatandaşın sık sık "Boynumdan çekil" dediği, olay yerindeki görgü tanıklarının da polise müdahale ederek, söz konusu vatandaşı bırakmasını talep ettiği de söz konusu görüntülerde dikkat çekiyor.

Floyd'un ölümünü hatırlattı

Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde, geçen Mayıs ayında gözaltına alınırken polis memuru tarafından boynuna yapılan baskı sonucu nefessiz kalarak yaşamını yitiren George Floyd'u akıllara getirdi. Floyd'u gözaltına alan polis memuru da diziyle Floyd'un boynuna bastırmış, daha sonra hayatını kaybeden Floyd bu esnada sık sık "nefes alamıyorum" demişti.

dpa,AFP / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
AdımNerede?: Afgan kadınlar isimlerini söyleyebilmek için yeni bir kampanya başlattıAdımNerede?: Afgan kadınlar isimlerini söyleyebilmek için yeni bir kampanya başlattı
15 Temmuz resmi tatil mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?15 Temmuz resmi tatil mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

En Çok Okunan Haberler

Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu!

Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu!

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay noktayı koydu

'Torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı

'Torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı

Survivor 2020 yarışmacısı MasterChef'e katıldı!

Survivor 2020 yarışmacısı MasterChef'e katıldı!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

İlginizi Çekebilir

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Diğer Haberler
Ukraynalı haber spikerinin canlı yayında ön dişi düştü

Spikerinin canlı yayında ön dişi düştü

Singapur'da infial yaratan olay! İşkenceci anne ve babaya verilen ceza belli oldu

Ülkede infial yaratan olay! Oğullarına kaynar suyla işkence edip, öldürdüler

100 yaşındaki Tom Moore şövalye ilan edildi

Şövalye ilan edildi

Fransa'da Nantes Katedrali’nde yangın!

Fransa'da Nantes Katedrali’nde yangın!

AdımNerede?: Afgan kadınlar isimlerini söyleyebilmek için yeni bir kampanya başlattı

AdımNerede?: Afgan kadınlar isimlerini söyleyebilmek için yeni bir kampanya başlattı

Böceklerin üzerine yerleştirilen, küçük kameralar geliştirildi

Böceklerin üzerine yerleştirilen, küçük kameralar geliştirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.