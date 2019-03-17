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Londra'da Yeni Zelanda Kurbanları Anıldı

17.03.2019 21:26 | Son Güncelleme

Londra’da İngilizler, Yeni Zelanda’dadaki cammi saldırılarında hayatını kaybedenler için toplandı. Şehir merkezinde Finsbury Park camii yakınlarında toplanan yaklaşık 300 kişilik kalabalık arasında çeşitli din ve milletlerden İngilizler vardı

Londra'da Yeni Zelanda Kurbanları Anıldı

Londra’da İngilizler, Yeni Zelanda’dadaki cammi saldırılarında hayatını kaybedenler için toplandı.

Şehir merkezinde Finsbury Park camii yakınlarında toplanan yaklaşık 300 kişilik kalabalık arasında çeşitli din ve milletlerden İngilizler vardı.

Taziye buluşmasını Irkçılık Karşıtı Hareket ve İngiliz Müslümanları Yardımlaşma derneği ortak düzenledi.

Çok sayıda din adamı siyasetçi ve toplum liderinin katıldığı buluşmada barış mesajları verildi.

İngiltere İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn de Müslümanlara beyaz güllerle taziyesini bildirdi.

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