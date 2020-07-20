Londra'da yüzlerce maske ve aşı karşıtı sokaklara çıktı: 'Maske zorunluluğu insan hakları ihlali'

Leeh Buttler-Smith adlı bir gösterici, insanların maske takmasına karşı olmadıklarını ancak hükümetin bunu zorunlu kılarak halka seçenek sunmamasını eleştirdiklerini, bu yaklaşımın özgürlük ihlali olduğunu söyledi.

Bunlardan birinde "salgının, insanları dijital olarak izlemek isteyen Bill Gates tarafından çıkarıldığı" iddia ediliyor.

Bazı göstericilerin aşı karşıtı mesajlar ve komplo teorileri içeren dövizler taşıdığı görüldü.

"Keep Britain Free" (Britanya'yı Özgür Tut) adlı grubun düzenlediği gösteride, hükümetin koronavirüs salgını sırasında aldığı karantina önlemlerinin "yasa dışı ve orantısız" olduğu öne sürüldü.

Hyde Park'taki eyleme katılanlar, maske zorunluluğunu ve sosyal mesafe kurallarını 'insan hakları ihlali' olarak niteledi.

İngiltere'de toplu taşıma araçları ve mağazalarda maske takma zorunluluğu getirilmesi, başkent Londra'da dün yüzlerce kişinin katıldığı bir gösteriyle protesto edildi.

İngiltere'de koronavirüsten şimdiye kadar en az 45.300 kişi yaşamını yitirdi. Ölümlerde İngiltere ABD ve Brezilya'nın ardından üçüncü sırada.

Ülkede geçen ay toplum taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmişti. 24 Temmuz'dan itibaren mağazalarda da maske takmak zorunlu olacak. Yasağa uymayanlara 100 sterlin (yaklaşık 860 TL) para cezası verilebilecek.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC ve diğer bilim kuruluşları Covid-19'un yayılmasını önlemek için maske takılmasını tavsiye ediyor. Haziran'da yayımlanan bir araştırmada, maske takmanın virüsün yayılmasını yavaşlatabileceği belirtilmişti.

