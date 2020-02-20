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Londra'daki camide bıçaklı saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2020 21:14 | Son Güncelleme

Londra'daki bir camide 70 yaşlarındaki bir kişi bıçaklandı.

Londra'daki camide bıçaklı saldırı

Müezzin olduğu belirtilen kişiyi bıçakladığı düşünülen şüpheli olay yerinde gözaltına alındı. Polis, şu an için terör saldırısı ihtimali üzerinde durmuyor.İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir camide bıçaklanan bir kişi yaralandı. Londra polisi, bıçaklanan kişinin 70'li yaşlarında olduğunu ve hayati risk içeren bir durumunun bulunmadığını açıkladı.

Bıçaklama olayının ardından camiye gelen polis memurları, bir kişiyi cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına aldı. Sosyal medyada, gözaltına alınan kişinin "beyaz" genç bir erkek olması dolayısıyla olayın ırkçı bir saldırı olabileceğine dair kuşkular dile getirildi.

Londra polisi ise, olayın terör bağlantısı bulunduğunun düşünülmediğini açıkladı.

Bıçaklanan kişi müezzin

Görgü tanıkları olay sırasında camide 100 kadar kişinin bulunduğunu söyledi.

Görgü tanıkları, bıçaklanan kişinin, müezzin olduğunu ifade etti. Bir görgü tanığı, bu kişinin omzundan bıçaklandığını belirtti. Aynı tanık, gözaltına alınan şüphelinin, bu olaydan altı ay öncesine kadar camiye geldiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson saldırı nedeniyle "derin üzüntü" duyduğunu ifade etti. Johnson, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayı "korkunç" olarak niteledi.

İngiltere'de Müslümanlar geçmişte aşırı sağcıların saldırılarına hedef olmuştu. Londra'da Haziran 2018'de bir saldırganın, aracını camiden çıkan kalabalığın üzerine sürdüğü olayda bir kişi ölürken 10'dan fazla kişi de yaralanmıştı.

rtr,AP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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