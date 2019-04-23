HABER

Londra'daki çevreci eylemlerde gözaltı sayısı bini geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 17:59 | Son Güncelleme

Londra'daki çevreci eylemlerde gözaltı sayısı bini geçti

LONDRA (AA) - Çevreci kampanya grubu Extinction Rebellion'ın Londra'nın merkezi yerlerinde gerçekleştirdiği işgal eylemlerinde gözaltına alınanların sayısı bini geçerken, grup elinde kalan son alan Marble Arch'tan Parlamento Meydanı'na yürüdü.

İngiliz polisi, eylemcilerin işgali altındaki Waterloo Köprüsü, Oxford Circus ve Parlamento Meydanı'na yönelik operasyonlarda bir hafta boyunca gözaltına alınanlarının sayısının bini geçtiğini açıkladı.

Polis, gözaltına alınanlardan 71'inin mahkemeye sevk edildiğini, diğerlerinin ise serbest bırakıldığını duyurdu.

Bazı eylemciler geçen hafta petrol şirketi Shell'in Londra'daki merkezini basarak binaya zarar vermiş, bazı eylemciler de metro hatlarında ve otoyollarda ulaşımı engellemişti.

- Parlamento Meydanına yürüyüş

Öte yandan eylemci grup, bu sabah polisin kendilerine yasal eylem hakkı tanıdığı Marble Arch'tan Parlamento Meydanı'na yürüdü.

Parlamento çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, yaklaşık 500 göstericiye Parlamento Meydanı'nda bu gece yarısına kadar kalma izni verdi.

Polis, eylemcilerin bu iznin sınırlarını ihlal etmeleri durumunda Extinction Rebellion yöneticilerini de gözaltına alacağını bildirdi.

Eylemciler ise yarını da Parlamento Meydanı'nda geçirerek perşembe günü kentin finans merkezi City of London'a yürüyeceklerini açıkladı.

- İşgal eylemleri

Çevreci eylemciler, geçen hafta boyunca Londra’nın en işlek noktalarında kendilerini yapıştırıcıyla zemine veya birbirlerine yapıştırarak işgal eylemleri gerçekleştirmişti.

İngiliz basınında ve kamuoyunda polis, eylemcilere fazla tolerans göstermekle suçlanmıştı. Polis ise yumuşak tutumunu eylemcilerin şiddete başvurmamasını gerekçe göstererek savunmuştu.

Extinction Rebellion, İngiliz hükümetinden "iklim ve ekolojik acil durum" ilan etmesini, 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmesini ve iklim değişikliğiyle mücadele kararlarını almak için halk meclisleri oluşturmasını istiyor.

Kasımda, protestocuların Londra merkezindeki 5 köprüyü işgal ettiği benzer bir eylemde, 85 kişi gözaltına alınmıştı.

Extinction Rebellion bu ay İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'ndaki bir oturumda da çıplak protesto eylemi yapmış, olayda 8 kişi göz altına alınmıştı.

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...
Konyaaltı Sahili'nde 23 Nisan bereketi (2)Konyaaltı Sahili'nde 23 Nisan bereketi (2)
Sri Lanka'daki saldırıda ölen mühendislerin cenazeleri Adıyaman'da (2)Sri Lanka'daki saldırıda ölen mühendislerin cenazeleri Adıyaman'da (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Extinction Rebellion ingiltere Londra

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu açıklaması!

Çukurca'da PKK'lı teröristlerden taciz ateşi! 2 asker yaralı

Hakkari'de hain saldırı! Yaralı askerler var...

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'ya çocuklardan yoğun ilgi

Duygu dolu anlar! Görünce gözyaşlarına boğuldu

Tarihi mesir macunu yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor!

Bir kentin dilinde! 500 yıl önce ortaya çıktı, şimdi ise...

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.