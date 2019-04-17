Londra'daki çevreci işgal eyleminde gözaltı sayısı 340 oldu

LONDRA (AA) - Çevreci kampanya grubu Extinction Rebellion’ın Londra’da merkezi noktalarda gerçekleştirdiği işgal eylemleri 3'üncü gününde devam ederken, gözaltına alınan eylemci sayısı 340’a ulaştı.

Extinction Rebellion’ın Londra’nın işlek noktalarında gerçekleştirdiği işgal eylemleri 3’üncü gününde devam etti.

İngiliz polisi de eylemlerini tek noktada sürdürmeleri uyarısına uymayarak köprü ve kavşakları işgal eden eylemcileri göz altına almayı sürdürdü.

Polisten yapılan son açıklamada, gözaltına alınan eylemci sayısının 340’a ulaştığı kaydedildi.

Polis, göz altına alınanların mevcut nezarethanelerinin kapasitesini doldurduğu iddiasını yalanladı.

İngiliz basınında, polisin, Londra’daki nezarethanelerin dolduğu için daha fazla gözaltı yapamayabileceği iddiası yer almıştı.

Öte yandan bugün bir grup eylemci Londra’nın bazı raylı toplu taşıma hatlarını da bloke etti.

Dört eylemci de kendilerini ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn’in kuzey Londra’daki evinin bahçe çitine zincirledi.

- Eylemler cuma gününe dek sürecek