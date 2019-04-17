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Londra'daki çevreci işgal eyleminde gözaltı sayısı 340 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 21:26 | Son Güncelleme

Polis, göz altına alınanların mevcut nezarethanelerinin kapasitesini doldurduğu iddiasını yalanladı - Bir grup eylemci Londra’nın bazı raylı toplu taşıma hatlarını bloke ederken, 4 eylemci de kendilerini ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn’in evinin bahçe çitine zincirledi

LONDRA (AA) - Çevreci kampanya grubu Extinction Rebellion’ın Londra’da merkezi noktalarda gerçekleştirdiği işgal eylemleri 3'üncü gününde devam ederken, gözaltına alınan eylemci sayısı 340’a ulaştı.

Extinction Rebellion’ın Londra’nın işlek noktalarında gerçekleştirdiği işgal eylemleri 3’üncü gününde devam etti.

İngiliz polisi de eylemlerini tek noktada sürdürmeleri uyarısına uymayarak köprü ve kavşakları işgal eden eylemcileri göz altına almayı sürdürdü.

Polisten yapılan son açıklamada, gözaltına alınan eylemci sayısının 340’a ulaştığı kaydedildi.

Polis, göz altına alınanların mevcut nezarethanelerinin kapasitesini doldurduğu iddiasını yalanladı.

İngiliz basınında, polisin, Londra’daki nezarethanelerin dolduğu için daha fazla gözaltı yapamayabileceği iddiası yer almıştı.

Öte yandan bugün bir grup eylemci Londra’nın bazı raylı toplu taşıma hatlarını da bloke etti.

Dört eylemci de kendilerini ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn’in kuzey Londra’daki evinin bahçe çitine zincirledi.

- Eylemler cuma gününe dek sürecek

Extinction Rebellion, eylemlerini cuma gününe kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

Eylemciler önceki gün Londra'nın en işlek noktalarından Marble Arch, Oxford Circus, Piccadilly Circus ve Waterloo Köprüsü ile İngiliz parlamentosunun önündeki Parlamento Meydanı'nı işgal edip trafiğe kapatmıştı.

Kasımda protestocuların, Londra merkezindeki 5 köprüyü işgal ettiği benzer bir eylemde 85 kişi gözaltına alınmıştı.

Extinction Rebellion önceki hafta da İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasındaki bir oturumda çıplak protesto eylemi gerçekleştirmiş, olayda 8 kişi göz altına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Extinction Rebellion ingiltere Londra

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