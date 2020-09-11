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Londra’daki Extinction Rebellion protestolarında 680 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 19:57 | Son Güncelleme

Londra polisi, Extinction Rebellion adlı çevreci grubun düzenlediği eylemler sırasında şu ana kadar 680 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.İngiltere’de başkent Londra başta olmak üzere birçok kentte 1 Eylül’den bu yana Extinction Rebellion adlı çevreci grup tarafından eylemler düzenleniyor.

Londra polisi, Extinction Rebellion adlı çevreci grubun düzenlediği eylemler sırasında şu ana kadar 680 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İngiltere’de başkent Londra başta olmak üzere birçok kentte 1 Eylül’den bu yana Extinction Rebellion adlı çevreci grup tarafından eylemler düzenleniyor. Londra polisi tarafından yapılan açıklamada, 1 Eylül’den bu yana Extinction Rebellion protestoları sırasından 680 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Polis, 1 kişinin ise dünkü protestolar sırasında eski Başbakan Winston Churchill’in heykelinin altına "bir ırkçı" ifadesi yazdığı gerekçesi ile gözaltına alındığını açıkladı.
Metropolitan Polis Komutanı Jane Connors yaptığı açıklamada, “Extinction Rebellion’un son protestoları polis için önemli bir meydan okuma oldu. Özellikle de halk sağlığı krizinde olduğumuz bu dönemde” ifadelerini kullandı.
Tutuklu sayısının artacağına dikkat çeken Connors, “Suç işlediğinden şüphelendiğimiz kişileri soruşturmaya devam edeceğiz. Bu nedenle tutuklama sayısının artması muhtemel" dedi.
İçişleri Bakanı Priti Patel ise geçtiğimiz günlerde protestolar hakkında yaptığı açıklamada, göstericilerin "gerilla taktikleri" kullanan "suçlular" olduğunu belirtmişti.

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