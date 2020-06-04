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  4. Londra’daki Protestocular: “Asıl Salgın Ayrımcılık”

Londra’daki Protestocular: “Asıl Salgın Ayrımcılık”

04.06.2020 09:23 | Son Güncelleme

Hyde Park'ta bir araya gelen İngilizler, siyahlara yönelik şiddet eylemlerini protesto etti. Binlerce gösterici, ellerine pankartlarla ifade özgürlüğünü simgeleyen ''Konuşmacılar Köşesi''ni doldurdu

Londra’daki Protestocular: “Asıl Salgın Ayrımcılık”

Hyde Park'ta bir araya gelen İngilizler, siyahlara yönelik şiddet eylemlerini protesto etti. Binlerce gösterici, ellerine pankartlarla ifade özgürlüğünü simgeleyen ''Konuşmacılar Köşesi''ni doldurdu.

''Siyahların Hayatı Önemlidir'' başlıklı eylemin sloganları arasında George Floyd’un son nefesini vermeden önceki ''Nefes alamıyorum'' sözlerinin slogana dönüşmesi, eyleme damgasını vurdu.

Eyleme katılanların Corona virüs salgınının yayılmasını önlemek için getirilen sosyal mesafe kuralını uygulamasının çoğu zaman imkansız olduğu gözlendi. Maske takarak önlem almaya çalıştıklarını, ancak asıl önemli olanın, siyahlara uygulanan şiddete dikkat çekmek olduğunu dile getiren eylemcilere göre İngiliz polisi de ayrımcılık konusunda hiç masum değil.

Polis Teşkilatı, şefler düzeyinde ortak bir açıklama yaparak George Floyd’un ölümünden ötürü duyulan üzüntüyü paylaştıklarını kaydetti. Açıklamada, hizmette adalet ve hesap verilebilir olmanın önemi vurgulandı. İngiliz polisinin kamu düzenini sağlamada ''kamunun rızası'' geleneğinin altı çizilen açıklamada, Amerika’daki olaydan İngilizlerin ne kadar etkilendiğinin farkında olunduğu belirtildi.

Teşkilat, açıklamasında, demokrasi gereği bu tür eylemleri kamu düzeni çerçevesinde anlayışla karşıladıklarını, ancak Corona virüsü salgınıyla gelen kısıtlamalara da dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Alanı dolduran eylemcilere göre ise asıl salgın, ırkçılık. Eylemciler ayrıca dayanışma için bir araya gelmenin virüs kaparak hasta olmaktan daha önemli olduğunu dile getirdi. Hyde Park'a bir yaşında bebeğini bile getirenler olması dikkat çekti.

Saatler süren eylem, önce parlamento meydanına, daha sonra da başbakanlık ofisinin önüne taşındı.

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