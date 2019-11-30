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Londra'daki saldırının faili cezasını tamamlamadan serbest bırakılmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 19:46 | Son Güncelleme

Başbakan Boris Johnson, erken tahliye uygulamasının işe yaramadığını belirterek, buna son verilmesini istedi - Vatandaşların saldırgana yangın tüpü ve denizgergedanı boynuzu ile müdahale ettiği ortaya çıktı

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'daki bıçaklı saldırının failinin terör suçundan aldığı 16 yıllık hapis cezasının yarısını çektikten sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Yerel medyaya göre, dünkü saldırıda 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan 28 yaşındaki Usman Khan, 2012'de Londra Menkul Kıymetler Borsası'na yönelik saldırı planındaki rolü nedeniyle 16 yıl hapse mahkum edildi.

İnfaz kanunları çerçevesinde cezasının yarısını çeken saldırgan, Aralık 2018'de şartlı tahliye edildi. Tahliye şartları kapsamında elektronik kelepçe sistemiyle takip edilen saldırganın hapis cezasının tamamını çekmeden serbest bırakılması ülkede tartışmaya neden oldu.

Başbakan Boris Johnson, konuya ilişkin açıklamasında, erken tahliye uygulamasının işe yaramadığını belirterek, "Bu olayda olduğu gibi bu konuda çok sayıda kanıt var." dedi. Johnson, uygulamaya son verilmesi çağrısı da yaptı.

Bu arada olayın gerçekleştiği Londra Köprüsü'nün bir süre daha kapalı kalacağı ifade edildi.

- Yangın tüpü ve deniz gergedanı boynuzuyla müdahale

Vatandaşların saldırgana yangın tüpü ve deniz gergedanı boynuzu ile müdahale ettiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayımlanan videolarda, bir kişinin saldırgana yangın tüpüyle toz sıktığı, başka bir kişinin de Khan'ı deniz gergedanı boynuzuyla sıkıştırdığı görüldü.

Deniz gergedanı boynuzunun saldırının başladığı ve eski balıkçı marketi Fishmongers Hall adlı binanın duvarından alındığı belirtildi.

Saldırının binada yapılan mahkumların rehabilitasyonuna ilişkin bir konferans sırasında başladığı daha sonra Londra Köprüsü'nde devam ettiği belirtilmişti.

- "Kahraman" katil çıktı

Öte yandan İngiliz medyası, saldırgana müdahale edenlerin arasında yer alan James Ford'un cinayetten mahkum olduğu belirlendi.

Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, öğrenme güçlüğü olan 15 yaşındaki Amanda Champion adlı kızı boğarak öldüren James Ford, 2004 yılında ömür boyu hapse mahkum edildi.

Ancak infaz kanunları çerçevesinde 15 yıl hapiste kalan ve daha sonra açık cezaevine alınan katilin, saldırı günü de izinli olarak dışarıya çıktığı belirtildi.

Kızın teyzesi Angela Cox, açıklamasında, "O bir kahraman değil. O, izinli olarak dışarı çıktığını bilmediğimiz bir katil. Engelli bir kızı öldürdü. O bir kahraman değil, kesinlikle değil." dedi.

- Polis tarafından vuruldu

Dün saat 14.00 sıralarında, 5 kişiyi bıçaklayan saldırgan polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çevredekilerin bir kişiye müdahale etmeye çalıştığı, olay yerine ulaşan polisin bu kişiye ateş ettiği, vurulan kişinin yerde yattığı görülmüştü.

Olayı terör saldırısı olarak niteleyen polis, saldırganın sahte olduğu anlaşılan bir patlayıcı cihaz taşıdığını da açıklamıştı.

Londra Köprüsü'nde 3 Haziran 2017'de yaşanan bıçaklı terör saldırısında 3'ü saldırgan 11 kişi ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Londra saldırı

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