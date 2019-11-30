HABER

Londra’daki saldırıyı elektronik bileklikli terörist gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 09:48 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’da 2 kişinin öldüğü bıçaklı saldırıyı elektronik bileklikli bir teröristin gerçekleştirdiği açıklandı.Londra’da 2 kişinin ölümüne yol açan saldırıyı düzenleyen Usman Khan’ın cezaevinden elektronik bileklikle tahliye edilen ve terör suçundan yatan bir terörist olduğu ortaya çıktı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da 2 kişinin öldüğü bıçaklı saldırıyı elektronik bileklikli bir teröristin gerçekleştirdiği açıklandı.
Londra’da 2 kişinin ölümüne yol açan saldırıyı düzenleyen Usman Khan’ın cezaevinden elektronik bileklikle tahliye edilen ve terör suçundan yatan bir terörist olduğu ortaya çıktı. Londra Köprüsü üzerinde 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdükten sonra polis tarafından öldürülen Usman Khan’ın, terör suçundan hapis cezası alan eski bir mahkum olduğu belirtildi. Londra medyası “Elektronik bileklikli terörist” manşeti ile katilin hareketlerini kontrol etmek için vücudunda elektronik bir kelepçe bulundurmak şartıyla bir yıl önce cezaevinden serbest bırakıldığını duyurdu.
Saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklanırken, Scotland Yard daha sonra saldırganın vücuduna sahte bir patlayıcı alet bağladığını duyurdu. Yerel medyada çıkan haberlerde, olay sonrası ortaya çıkan bir videoda Khan’ın bir grup sivil tarafından etkisiz hale getirildiği, polis memurları görünene kadar onu silahsızlandırmayı ve yerde tutmayı başardıklarına dikkat çekildi.
İngiltere’nin başkenti Londra’da dün meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Londra Polis Teşkilatı Müdürü Cressida Dick, düzenlediği basın toplantısında, saldırıyı 28 yaşındaki Usman Khan’ın gerçekleştirdiğini açıkladı.

PARTNERYeni villanın aylık kirası dudak uçuklattıYeni villanın aylık kirası dudak uçuklattı
Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde hasta yakını güvenlik görevlisini bıçakladı Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde hasta yakını güvenlik görevlisini bıçakladı 
Yer: Esenler Otogarı... Çekici eline alıp yıktıYer: Esenler Otogarı... Çekici eline alıp yıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İtirafçı oldu 37 isim verdi! 'Gülen bana iç çamaşırını hediye etti'

İtirafçı oldu 37 isim verdi! 'Gülen bana iç çamaşırını hediye etti'

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

Korkunç olay! Ankara Kalesi'nden düştü

Korkunç olay! Ankara Kalesi'nden düştü

'İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti!' Saldırganın kimliği açıklandı

'İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti!' Saldırganın kimliği açıklandı

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gümüşhane'de gökyüzünde görülen parlak cisim, heyecanlandırdı: Uzaylılar mı geliyor?

Gümüşhane'de heyecanlandıran görüntü!

Esenler Otogarı’nda akılalmaz şekilde örülen duvarı çekiçle yıktı

Yer: Esenler Otogarı... Çekici eline alıp yıktı

Avcılar'da otomobilin üstüne ağaç devrildi

Avcılar'da otomobilin üstüne ağaç devrildi

Silivri'de şaşkına çeviren görüntü! Hepsi otomobilin egzozunundan çıktı

Silivri'de şaşkına çeviren görüntü! Hepsi otomobilin egzozunundan çıktı

Samsun'da kahreden olay! İkizlerden biri ağır yaralanırken, diğerini ise direğe tırmanan kurye kurtardı

Samsun'da inanılmaz olay! Anne gözyaşlarına boğuldu

Ankara'da sır dolu olay! Önce silah sesi geldi, sonra cesedi bulundu

Önce silah sesi geldi, sonra cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.