Londra'daki Üniversiteli Türk Gençlerinin “Çekçek” Kariyeri

Türkiye’de gençlerin imkan olursa yurt dışında yaşama isteği, son dönemde yapılan her gençlik araştırmasında ele alınan bir konu.

VOA Türkçe’nin Londra’da karşılaştığı Türk gençleri o hayali, birkaç yıl önce gerçekleştirerek Londra’ya gelip yerleşmiş olanlar. Onları harekete geçiren ortak şikayetleri, mezun oldukları üniversitelerin diplomalarıyla bir iş bulsalar bile düşük ücret ya da 'liyakatsiz hiyerarşi' gibi nedenlerle Türkiye’nin bir umut vadetmemesi.

Mühendis diplomalı çekçekçiler

Aralarında makine, jeofizik mühendisleri, turizm otelcilik mezunu, sanat tarihi ve işletme mezunu var. Londra’nın turistik yerlerinde kendi zevklerine göre rengarenk süsledikleri çekçeklerle turist gezdirip hayatlarını kazanıyorlar.

İstanbul’dan geldiğini söyleyen Melih Vuraler, kırmızı peluşla, disko topuyla süslediği şarjlı çekçekiyle turistlerin dikkatini çektiğini, böylece mezun olduğu Turizm Otelcilik Bölümü’ne uygun bir iş yapmakla avunduğunu anlatıyor.

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu Ömer Yıldırım ise çekçek işinde beş yılı geride bıraktığını söylüyor ve “belki işletmecilik becerileriyle bu işte büyümeyi denerim,” diyor.