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Londra’daki Yatırımcılar TL’nin Düşüşünü Yakın Takipte

25.11.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra’da gelişmekte olan ülkelere yatırım yönlendiren Neuberger Berman’da uzman Kaan Nazlı, Türkiye’yle çalışan yatırım sahiplerinin aldığı tutumu anlattı

Dünyanın en büyük finans merkezlerinden Londra’da, gelişmekte olan ülkelere yatırım yönlendiren Neuberger Berman’da uzman Kaan Nazlı, Türkiye’yle çalışan yatırım sahiplerinin aldığı tutumu anlattı. Türkiye dahil, yatırım yapılan ülkelere saat farkının azlığı nedeniyle daha avantajlı durumda olduğu için Londra’nın fonlar açısından bir merkez olduğunu vurgulayan Nazlı, yatırımcıların Türk lirasının durumunu yakından izlediğini söyledi.

Nazlı, Amerika ve İngiltere dahil tüm dünyayı etkisi altına alan yüksek enflasyona değindikten sonra Brezilya ve Rusya dahil tüm ülkelerin merkez bankalarında faiz artırma tedbiri aldığını ancak Türkiye’nin tam tersini uygulayarak diğerleri arasından ayrıştığını söyledi.

Son iki üç yıl içinde TCMB’nin bağımsızlığına ve yönetimine gelen müdahalelerle gelişen soru işaretlerini gerekçe gösteren Kaan Nazlı, en son Mart ayında atanan yeni yönetim yüzünden epey bir sermaye çıkışı olduğuna dikkat çekti.

“Tahvilciler çıktı, hisse senetlerine ilgi arttı”

Nazlı, Londra’nın merkez durumda olduğu tahvil piyasasında Türkiye’den çıkan yatırımcının Eylül’de yeniden Türkiye’ye yönelmeye başlasa da parasını büyük ölçüde Türkiye dışına çıkardığını hatırlatarak TL bazında düşen hisse senetlerine, yalnızca Amerikalı yatırımcıların yöneldiğini belirtti.

Nazlı’ya göre Londra’daki yatırımcıların kaygıları 3 ila 6 ay daha sürecek.

Yatırımcıların hedefindeki diğer kaygı verici ülkelere Rusya’yı örnek veren Nazlı, onun da nedenini Polonya sınırına asker yığmasıyla açıkladı.

Bundan sonra ne olacağı sorusuna Nazlı, Türkiye’nin TL’deki değer kaybını ihracatta bir avantaja dönüştürme tutumunu hatırlatarak Londralı yatırımcı için bu durumda desteksiz kalan TL konusunda “sadece verileri izlemede kalır” diye konuştu.

Diğer gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye’de de canlanan hisse senetleri piyasasını para biriminin aşağı ya da yukarı hareketliğiyle eş zamanlı olarak açıklayan Nazlı, “Türkiye’deki sağlıklı şirketlerin TL’yle beraber düşen değerlerine yabancı yatırımcılar ilgi gösteriyor” dedi.

“TL arayan banka bile Londra’ya geliyor”

Türkiye ve Londra’daki kurumlar arası ilişkiyi “ilginç” olarak niteleyen Nazlı, ev kredisi için para arayan Türk bankasının, aradığı TL’yi dahi Londra’dan bulduğunu söyledi, swap piyasası başlıklarıyla gündeme gelmiş haberleri de buna örnek gösterdi. Nazlı, Türkiye’de dövize yapılan yatırımların ve kişilerin bankalarda açtığı döviz hesaplarının, yabancı bankalarda TL birikmesi sonucunu getirdiğini de sözlerine ekledi.

TL’ye küresel saldırı mı?

Nazlı soru üzerine, TL’nin değerinin düşmesini ‘küresel bir saldırı’ olarak açıklayanlara böyle bir ihtimalin ancak Çin ya da Rusya gibi Batı’yla rekabet halindeki ülkeler için konuşulabileceğini, ancak bakıldığında onların piyasalarında TL’ninkine benzer bir inişe rastlanmadığını söyledi.

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