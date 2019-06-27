Londra'dan İstanbul'a farkındalığa pedal çevirdi

İSTANBUL (AA) - EMİN İLERİ - Otizmde farkındalık yaratmak amacıyla Londra'dan yola çıkan Grant Cameron-Smith (56), birçok ülkeyi gezerek 70 gün sonra İstanbul'a geldi.

13 Mart'tan bu yana bisikletiyle birçok ülkeyi gezen aktivist Grant Cameron-Smith, 8 bin 800 kilometrelik yol katettikten sonra Taksim Meydan'da eylemini tamamladı.

Burada AA muhabirine konuşan Cameron-Smith, Güney Afrika'da Otizm Derneğinin direktörü olduğunu ve yatırım danışmanı olarak çalıştığını söyledi.

Ailesinde ve yakınlarında kimsenin otistik olmadığını vurgulayan Cameron-Smith, otistiklerin gereken ilgi görmediğini, buna çok üzüldüğünü ve buna dikkati çekmek için bu aktiviteyi yaptığını anlattı.

Grant Cameron-Smith, bu eylemle iki şeyi amaçladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Birincisi, dünya genelinde ve yaşadığı ülkede biraz arka plana bırakılan, o kadar da önemsenmeyen çocuk, genç ve yetişkin otistiklere dikkat çekmek ve onlara daha fazla ilgi gösterilmesini sağlamak amacıyla bu aktiviteyi yaptım. İkincisi, dikkatleri üzerlerine çekip duyarlılığı arttırıp, Güney Afrika’daki otizm derneklerine özellikle daha fazla maddi yardımın gelmesi için bu aktiviteyi yaptım."