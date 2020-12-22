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Londra’dan New York’a Uçacak Yolculara Zorunlu Test

22.12.2020 22:51 | Son Güncelleme:
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Londra’dan New York’a Uçacak Yolculara Zorunlu Test

New York Valisi Andrew Cuomo, British Airways’den sonra Delta ve Virgin havayollarıyla da kentin JFK ve Newark havaalanlarına Londra’dan gelecek yolculara zorunlu olarak test yapılması konusunda uzlaşma sağlandığını açıkladı

New York Valisi Andrew Cuomo, British Airways’den sonra Delta ve Virgin havayollarıyla da kentin JFK ve Newark havaalanlarına Londra’dan gelecek yolculara zorunlu olarak test yapılması konusunda uzlaşma sağlandığını açıkladı.

Vali Cuomo, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Şu anda İngiltere'den New York havaalanlarına uçan üç havayoluyla buraya gelecek yolculara test yapılması konusunda anlaşma sağladık. Bu havayolu şirketleri Virgin, Delta ve British Airways. Ancak asıl mesele New York'tan da daha büyük. Virüsün mutasyona uğrayıp bulaştırıcılık oranın artması konusunda çok endişeliyiz" dedi.

“Çin’den uçakla gelen virüs birkaç gün içinde küreselleşti”

Vali Cuomo bugün düzenlediği basın toplantısında da, New York’un 297 gündür salgına karşı mücadele verdiğini ancak artan vaka sayısıyla birlikte hastane kapasitesinin New York için bir endişe kaynağı olduğunu söyledi. Vali Cuomo, New Yorklular'ı Corona virüsünün daha fazla yayılmasını önlemek için yaklaşan tatillerle ilgili planlarını yeniden dikkatle değerlendirmeye çağırdı.

Vali Cuomo, “Noel geliyor, Yeni Yıl geliyor. Tatillerinizi akıllıca kutlayın, olası kapanmalara engel olun. Akıllı olmak durumundayız. Boris Johnson İngiltere'yi Noel'de asla kapatmayacağını söyledikten bir hafta sonra tamamen kapattı. Bence ABD’ye herhangi bir ülkeden gelen herkesi gelmeden önce test etmeliyiz. İlkbaharda yaşadıklarımızdan ders alın. Virüs Çin'deydi, uçağa bindi ve birkaç gün içinde virüs küreselleşti" dedi

Cuomo , bugünkü son güncelleme itibariyle eyalette 50 bin kişiye aşı vurulduğunu söyledi.

New York’a uçacak yolculara test uygulaması bugün başladı

Havayolları şirketleri, Londra’dan New York’a gidecek yolcuların tamamına uçağa binmeden önce test yapılacağını, sonuçları negatif çıkan yolcuların uçağa binmesine izin verileceği belirtildi. New York’a Londra’dan uçan üç havayolu test uygulamasına bugünden itibaren başlayacaklarını belirtti. Dün Londra’dan New York’a, 24’ü JFK, biri de Newark havaalanı olmak üzere 25 uçağın indiği kaydedildi.

New York belediye başkanından 'seyahat etmeyin' uyarısı

Vali Cuomo’nun ardından New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da federal hükümete İngiltere’den ülkeye uçuşların yasaklanması ve seyahat yasağı getirilmesi çağrısında bulundu.

Başkan de Blasio, New Yorklular'a tatile gitmemeleri ve seyahate çıkmamaları yönünde şu uyarıda bulundu: “Bu tatil sezonunda seyahat etmekten kaçının, kendinizi veya başkalarını yüksek riske maruz bırakmayın. Şu anda seyahat planlarınız varsa bunları hemen erteleyin. Tatile gidip New York'a geri dönerseniz, eyalet kurallarına göre test yaptırmanız veya karantinaya alınmak zorundasınız. Biz tüm bunları zevk için yapmıyoruz. Bunu hayat kurtarmak için yapıyoruz" dedi.

Başkan de Blasio federal hükümetin gerekli önlemleri almadığını belirterek, "Birkaç ay önce, uçağa binmeden önce negatif test sonucu almaları gerektiğini düşündüğümü söyledim, ancak federal hükümet bunu yapmakla ilgilenmedi. Neden şimdilik bu geçici seyahat yasağını koymayalım?" diye konuştu.

New York’ta dün 139 kişi yaşamını yitirdi

New York Valisi Cuomo, sosyal medya hesabından eyaletle ilgili son Corona virüsü verilerini paylaştı. Uzun bir süre hiçbir ölümün kayıtlara geçmediği eyalette dün 139 kişi yaşamını yitirdi. New York’ta dün 164 bin 868 testin yapıldığı, 9 bin 716 kişinin testinin pozitif çıktığı, hastanede tedavi görenlerin sayısının 6 bin 661 kişiye yükseldiği açıklandı.

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