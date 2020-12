Londra’dan New York’a Uçacak Yolculara Zorunlu Test

New York Valisi Andrew Cuomo, British Airways’den sonra Delta ve Virgin havayollarıyla da kentin JFK ve Newark havaalanlarına Londra’dan gelecek yolculara zorunlu olarak test yapılması konusunda uzlaşma sağlandığını açıkladı.

Vali Cuomo, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Şu anda İngiltere'den New York havaalanlarına uçan üç havayoluyla buraya gelecek yolculara test yapılması konusunda anlaşma sağladık. Bu havayolu şirketleri Virgin, Delta ve British Airways. Ancak asıl mesele New York'tan da daha büyük. Virüsün mutasyona uğrayıp bulaştırıcılık oranın artması konusunda çok endişeliyiz" dedi.

“Çin’den uçakla gelen virüs birkaç gün içinde küreselleşti”

Vali Cuomo bugün düzenlediği basın toplantısında da, New York’un 297 gündür salgına karşı mücadele verdiğini ancak artan vaka sayısıyla birlikte hastane kapasitesinin New York için bir endişe kaynağı olduğunu söyledi. Vali Cuomo, New Yorklular'ı Corona virüsünün daha fazla yayılmasını önlemek için yaklaşan tatillerle ilgili planlarını yeniden dikkatle değerlendirmeye çağırdı.