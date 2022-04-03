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Sosyetik güzelden bomba iddia! "Vladimir Putin'in eski damadı bebeğimi Moskova'da saklıyor"

03.04.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü Rus sosyetik Zhanna Volkova, Vladimir Putin’in eski damadı 40 yaşındaki Rus milyarder Kirill Shamalov'un çocuğunu görmesini engellediğini iddia etti. Volkova'nın Shamalov'dan boşanmaya hazırlandığı ve çocuğunu görebilmek için milyonlarca sterlinlik evlilik sözleşmesinden bile vazgeçeceği bildirildi.

Sosyetik güzelden bomba iddia! "Vladimir Putin'in eski damadı bebeğimi Moskova'da saklıyor"

Ülkenin en genç milyarderi olarak bilinen Kirill Shamalov, aynı zamanda Vladimir Putin'in 2013 yılında boşandığı en küçük kızı Katerina Tikhonova'nın da eski kocasıydı. Zhanna Volkova ise, 2018'de Kirill Shamalov ile evlenen Rus bir ünlü. Shamalov’un hala Putin’e yakın olduğu ve Volkova ile taşıyıcı bir bebek denemek için Moskova'da yaşadığı düşünülüyor.

Ancak Volkova ilişkilerinin, hamileliğin son aşamalarındayken bozulduğunu ve taşıyıcı annelik sürecinin bitmesinin Londra'ya gitmesine neden olduğunu iddia etti. Volkova Moskova ajansının daha sonra, çocuğunu taşıyan vekil ile artık temasları olmadığını bildirdiğini söyledi.

BOŞANACAKLAR

Covid sebebiyle Londra’da sıkışıp kalan Volkova, mümkün olan en kısa sürede Moskova’ya uçtuğunu ancak döndüğünde Shamalov’un yeni bir kız arkadaşı olduğunu ve boşanmak istediğini söylediğini belirtti.

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44 yaşındaki kadın, Shamalov'un avukatlarının, bebeği görmeye dair haklarından caymasını talep ettiğini ancak kendisinin bunu reddettiğini söyledi. Londralı sosyetik güzel, kocasının bebeğini çaldığını ve onu Moskova'da sakladığını iddia etti. Şimdi ikiz kardeşi ve önceki evliliğinden bir genç oğluyla Londra'da yaşayan Volkova’nın kocasından boşanmayı planladığı bildirildi.

SERVETTEN VAZGEÇİYOR

İkilinin 45 milyon sterlin değerinde bir evlilik sözleşmesi olduğu söyleniyor. Ancak Volkova çocuğunu görmek için sözleşmeden vazgeçmeye hazır. Bebeğine ait elinde sadece bir ultrason resmi olan kadın "Küçük bir ultrason görüntüsüyle yaşıyorum. Ondan kaçmayan bir annesi olduğunu bilmesini istiyorum. 45 milyon sterlin Shamalov’da kalabilir. Sadece onu görmek istiyorum" dedi.

Mart ayının sonunda, Shamalov'un Albay General Mikhail Shekin’in 33 yaşındaki zengin kızı Anastasia Zadorina ile birlikte Dubai'ye uçtuğu iddia edilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
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