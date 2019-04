Londralılar Ara Güler Sergisinde Buluştu

LONDRA-(IHA) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birlikte Ara Güler sergisini ziyaretçilere açan Saatchi Gallery de bugün Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ümit Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Çınar Ergin, İngiltere Avrupa Bakanı Alan Duncan ve Doğuş Grubu Ara Güler Müzesi Arşiv ve Araştırma Merkezi Sanat Danışmanı Çağla Saraç ve birçok sanatsever katılım gerçekleştirdi.

Dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak gösterilen ‘’Master of Leica’’ ünvanına da sahip olan Ara Güler’in çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan sergi Londra’nın ardından Paris, Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu’da sergilenecek. Serginin ana konusu olarak İstanbul fotoğrafları seçilirken, dünyaca ünlü isimlerin de portreleri yer alacak. İngiltere siyasetine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill , Alfred Hitchcock, Bertrand Russell gibi isimlerin portreleri de sergide yer aldı. Sergi açılışını Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve İngiltere’nin Avrupa Bakanı Alan Duncan gerçekleştirdi. Büyükelçi Yalçın konuşmasında ‘’ Bugün Londra’da çok önemli bir gün. Hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz hem de Cumhurbaşkanlığımızın Ara Güler Sergisini Londra’da başlatmasını kutluyoruz. Bu yüzden çok mutluyuz ve gururluyuz. Bu sergi Ara Güler’in dehasını yansıtan sergisi, Cumhurbaşkanlığımızın sergisi. Londra’dan sonra Paris’i, Roma’yı, New York’u Japonya’yı gezecek. İlk olarak Saatchi galeri de oldu. Yaklaşık 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Müthiş bir ilgi oldu. Müthiş bir açılış oldu. Böyle güzel bir gün de, bayramımızda, Ara Güler. gibi bir ustadın fotoğraflarını burada tanıtabildiğimiz için son derece mutluyuz.’’ açıklamasını yaptı. Bakan Duncan ise gerçekleştirdiği konuşmada ‘’ Burada olmam gösteriyor ki İngiltere ve Türkiye arasında güzel bir bağlantı bulunuyor. Böyle güzel bir sergide bulunduğum için mutluluk duyuyorum. Siyah beyaz fotoğraflar her zaman duyguları yaşatmakta oldukça etkili olmuştur. ‘’ açıklamalarında bulundu. Doğuş yayın grubu Ara Güler Müzesi Arşiv ve Araştırma Merkezi Danışmanı Çağla Saraç ise ‘’ Londra’da bulunan Saatchi Galeride, Ara Güler’in arşivinden bir seçki ile izleyici ile beraberiz. Çok güzel bir kalabalık oldu. Oldukça hoş bir açılış gerçekleştirdik. Aynı seçkiyi ufak tefek değişikliklerle bundan sonra dünyanın bir çok yerini geziyor olacak. Başka izleyicilerle de buluşuyor olacak. Biz seçki de aslında şöyle düşündük. İstanbul’dan temel alarak fotoğraflar koyduk. Hepsi özdeşleşmiş kareler bunlar Ara Gülerle. Bu fotoğrafları bir kez daha seyirciyle buluşturmak istedik. Ara bey Uluslararası çapta tanınan bir insan. Fakat bu sefer kurucusu olduğum Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ve Ara Güler Müzesinin katkılarıyla uluslararası çalışma gerçekleştirdik. Bunu çok önemsiyoruz. Ara beyin bütün arşivleri elden geçiyor. Bundan sonra farklı güzel konular paylaşacağımızı ümit ediyoruz. Bu henüz bir başlangıç.’’ Açıklamasında bulundu. Moda öğrencisi Mert Çelebi ise ‘’23 Nisan da Ara Güler’in sergisine gelmek gerçekten çok heyecan verici. İstanbul’dan beri takip ettiğim sanatçılardan biriydi kendisi. Benim gibi tasarım veya tasarıma bile ilgisi olmayan herkesin izleyebileceği bir sanatçı kendisi. Burada olmaktan çok mutluyum.‘’ açıklamalarında bulundu.