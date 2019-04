İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen kariyer fuarı ‘TALENT for BIZ’ işverenler ve iş arayanları bir araya getirdi, Londralılar Türk firmalarıyla buluştu.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin desteğiyle 27 Nisan’da Londra’nın en ünlü yapılarından Institute of Directors’de gerçekleşen kariyer fuarı ‘TALENT for BIZ’ işverenler ve iş arayanları bir araya getirdi. Üniversiteden yeni mezun olmuş veya kendisine staj yeri arayan öğrenci ve gençlere yönelik planlanan fuar kapsamında Türkiye’den birçok firma Londra’da bir araya gelerek gençlerle görüştü.

‘TALENT for BIZ’ kariyer fuarına ilgi oldukça yüksek olurken, Türkiye’den Londra’ya birçok firma kendisini tanıtmak ve aradığı kriterlere uygun gençleri kendi firmasına işe almak için gün boyu görüşmeler gerçekleştirdi.

Gençler fuara büyük ilgi gösterdi

Londra’daki 1 günlük fuarda hayallerindeki işe girmek için firma yetkilileriyle birebir görüşmeler gerçekleştiren üniversite mezunu gençler, sunum programlarına da katılım gerçekleştirdi. Yüzlerce kişinin giriş yaptığı buluşmalarda Türk Hava Yolları (THY) ve çeşitli Türk firmaları yer aldı.