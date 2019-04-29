HABER

Londralılar Türk firmalarıyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 11:51 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen kariyer fuarı ‘TALENT for BIZ’ işverenler ve iş arayanları bir araya getirdi, Londralılar Türk firmalarıyla buluştu.Türkiye Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin desteğiyle 27 Nisan’da Londra’nın en ünlü yapılarından Institute of Directors’de gerçekleşen kariyer fuarı ‘TALENT for BIZ’ işverenler ve iş arayanları bir araya getirdi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen kariyer fuarı ‘TALENT for BIZ’ işverenler ve iş arayanları bir araya getirdi, Londralılar Türk firmalarıyla buluştu.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin desteğiyle 27 Nisan’da Londra’nın en ünlü yapılarından Institute of Directors’de gerçekleşen kariyer fuarı ‘TALENT for BIZ’ işverenler ve iş arayanları bir araya getirdi. Üniversiteden yeni mezun olmuş veya kendisine staj yeri arayan öğrenci ve gençlere yönelik planlanan fuar kapsamında Türkiye’den birçok firma Londra’da bir araya gelerek gençlerle görüştü.
‘TALENT for BIZ’ kariyer fuarına ilgi oldukça yüksek olurken, Türkiye’den Londra’ya birçok firma kendisini tanıtmak ve aradığı kriterlere uygun gençleri kendi firmasına işe almak için gün boyu görüşmeler gerçekleştirdi.

Gençler fuara büyük ilgi gösterdi
Londra’daki 1 günlük fuarda hayallerindeki işe girmek için firma yetkilileriyle birebir görüşmeler gerçekleştiren üniversite mezunu gençler, sunum programlarına da katılım gerçekleştirdi. Yüzlerce kişinin giriş yaptığı buluşmalarda Türk Hava Yolları (THY) ve çeşitli Türk firmaları yer aldı.

“Her firma ile görülme fırsatım oldu"
Fuara katılan gençler arasında bulunan Ozan Şimşek fuar ile ilgili düşüncelerini ifade ederken, “Çok farklı alanlarda çok farklı firmalarla görüşme imkanım oldu. Daha çok ben havacılıkla ilgilendiğim için bu alandaki firmalarla görüşmeler gerçekleştirdim” dedi.

THY’ye yoğun ilgi
Türk Hava Yolları’nı temsilen Londra’daki fuara katılan Hakan Efendi, pilotluk ile ilgili birçok soru aldıklarını ve fuara bu sorulara doğru şekilde yönlendirmeler yapmak için geldiklerini belirtti. Efendi, “Bugün buraya pilotluk sürecini tanıtmak için geldik. Londra’dayız. Çok güzel organize edilmiş epey memnun kaldık, katılım da şu ana kadar iyi görünüyor. Arkadaşlar da gerçekten ilgililer, bizi memnun ediyor o arkadaşlar için geldik, sağ olsunlar ilgilerini bize gösterdiler. Memnun kaldık İnşallah bu organizasyonlar bu fuarlar kat kat artarak devam eder, biz de süreçlerimizi tanıtarak istihdama katkımız olmuş olur” dedi.

“Türkiye’de ulaşamayacağımız şirketlerle görüştük”
İnstute of Directors’da gerçekleştirilen fuara katılan Ali Aydınsan, “20 büyük şirketimizin buraya geldiğini duyduk, mutlu olduk. Bunlarla görüşme fırsatı bulduk. Bu gayet iyi, Türkiye’de bunların çoğuyla görüşelim desek bulamayacağımız şirketler, bu anlamda güzel, bizde bunu değerlendirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin organizasyonuyla gerçekleştirilen fuar, Londra’dan sonra sırasıyla Özbekistan ve Güney Afrika’da gerçekleştirilecek.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Cep telefonu ile konuşmak için minare, ağaç ve çatılara çıkıyorlarCep telefonu ile konuşmak için minare, ağaç ve çatılara çıkıyorlar
Sedat Peker, manevi kardeşinin nikah şahitliğini yaptıSedat Peker, manevi kardeşinin nikah şahitliğini yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

Marmaris'te 4.8 büyüklüğünde deprem

Marmaris'te 4.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

El freni çekilmeyen traktör su kuyusuna devrildi

El frenini çekmeyi unutunca... Ekipler seferber oldu

1 Mayıs resmî tatil mi? 1 Mayıs'ta hangi kurumlar tatil? Okullar tatil olacak mı?

1 Mayıs'ta hangi kurumlar tatil?

Doğaseverler işbaşında! Keşif yürüyüşünde saklı cennet buldular

Doğaseverler işbaşında! Öyle bir yer keşfettiler ki...

Günlük burç yorumları 29 Nisan Pazartesi - Yeni haftada hem retro hem Yeni Ay var!

Ay, Balık burcuna giriyor!

Melen Çayı'na ziyaretçi akını

Sıcaktan bunalan oraya koştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.