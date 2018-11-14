Londra’yla Brüksel’in Brexit Uzlaşması Hayata Geçecek mi?

İngiltere Başbakanı Theresa May İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına ilişkin Brüksel’le sağlanan taslak anlaşma için kabinesinden destek arıyor.

İngiltere’yle Avrupa Birliği müzakerecileri Salı günü uzun süren görüşmelerin ardından bir anlaşmaya varmıştı ancak konuyla ilgili ayrıntılar henüz kamuoyuna yansımış değil.

May’in önce bakanlarını ikna etmesi gerekecek ardından da parlamentonun onayı gerekiyor.

Ancak bu süreç pek de kolay olmayacak gibi görünüyor çünkü milletvekilleri Brexit konusunda oldukça bölünmüş durumda.

May, 29 Mart 2019’da İngiltere resmen Avrupa Birliği’nden ayrıldığında Avrupa Birliği’yle mümkün olduğu kadar yakın ilişkiler içinde olmak istiyor.

Müzakerelerdeki en kritik konulardan biri Kuzey İrlanda’ydı. Kuzey İrlanda’nın Avrupa Birliği üyesi İrlanda’yla sınırı bulunuyor. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla insanlar ve ürünlerin serbestçe geçtiği bir alanda durumun aynı şekilde devam etmesi için yeni düzenlemeler gerekiyor.

İrlanda yayın kuruluşu RTE, uzlaşılan taslak metinde Kuzey İrlanda için özel şartlar içeren gümrük düzenlemeleri olduğunu belirtti.