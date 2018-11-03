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Longoz ormanlarında sonbahar güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 10:48 | Son Güncelleme

Kırklareli'ndeki, Türkiye'nin ve Avrupa'nın, kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanları, sonbaharda sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'ndeki, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanlarında sonbahar güzelliği yaşanıyor.

Demirköy ilçesinin İğneada beldesindeki yaklaşık 2 bin 511 dönüm büyüklüğünde, içerisinde 4 gölün yer aldığı, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanlar, sonbaharda sarı ve kahverenginin farklı tonlarına bürünmeye başladı.

Yazın çiçeklerin ve doğanın yeşilliği, derelerin şırıltısı ile misafirlerine ev sahipliği yapan ormanlarda, sonbaharın farklı renklerini bir arada görmek mümkün.

İçerisinde 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı, 219 çeşit kuş barındıran longoz ormanları, birçok fotoğraf tutkununu da ağırlıyor.

Ormanların içi ve patika yolların yanı sıra, derelere dökülen ağaçların sarı yapraklarıyla yeşil tonlarını her mevsim koruyan bitkiler, seyrine doyulmayan manzaralar oluşturuyor.

Demirköy ilçesine 20, Kırklareli'ne 100, Edirne'ye 165, İstanbul'a 250 kilometre uzaklıkta bulunan longoz ormanları, deniz ve doğa turizmini bir arada sunan, yeşil ve mavinin buluştuğu bir doğa harikası olarak görülmeye değer ender yerler arasında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Longoz orman sonbahar

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