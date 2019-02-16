HABER

Lordlar Kamarasından Suudilere silah satışını eleştiren rapor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 14:11 | Son Güncelleme

Lordlar Kamarası Uluslararası İlişkiler Komisyonu: - "Hükümet, Suudi Arabistan'a silah satışına izin vermesinin, ufak bir farkla yasanın doğru tarafında yer aldığını iddia ediyor. Biz hükümetin az bir farkla yasanın yanlış tarafında durduğunu düşünüyoruz" - "Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona ihraç edilen silahların miktarı ve tipi dikkate alındığında, bunların Yemen'de önemli ölçüde sivil kayba neden olduğunu ve uluslararası insani hukuka aykırı olduğunu değerlendiriyoruz"

LONDRA (AA) - Lordlar Kamarası Uluslararası İlişkiler Komisyonu, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara uygun olmadığını bildirdi.

İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarasının Uluslararası İlişkiler Komisyonunun raporunda, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışının, bu ülkenin Yemen'deki askeri müdahalesi nedeniyle yasalara uygun olmadığı belirtildi.

İngiltere'nin, Suudi Arabistan'ın bu silahları Yemen'de yasalara aykırı kullanıp kullanmadığına ilişkin bağımsız soruşturma yapmayıp sadece bu ülkenin yetersiz soruşturmalarını dikkate aldığına vurgu yapılan raporda, Yemen'deki operasyonlar da "gaddarca" diye nitelendirildi.

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Hükümet, Suudi Arabistan'a silah satışına izin vermesinin, ufak bir farkla yasanın doğru tarafında yer aldığını iddia ediyor. Her ne kadar nihai delillere şu an ulaşılamıyorsa da biz hükümetin az bir farkla yasanın yanlış tarafında durduğunu düşünüyoruz. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona ihraç edilen silahların miktarı ve tipi dikkate alındığında, bunların Yemen'de önemli ölçüde sivil kaybına neden olduğunu ve uluslararası insani hukuka aykırı olduğunu değerlendiriyoruz."

İngiliz hükümetini Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun, gıda ve ilaç tedarikine uygulanan blokaj dahil uluslararası insani hukuk ihlallerini derhal kınamaya çağıran Komisyon, hükümetin koalisyon üyesi ülkelere bazı kilit öneme sahip silahların satış iznini de askıya almaya hazır olmasını istedi.

Raporda, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun silahları kasten veya kazara kötüye kullanarak sivil kaybına yol açmasından derin kaygı duyuyoruz. Hükümet bu durumu hafifletmeye değil, çözüme kavuşturmaya öncelik vermeli. Bunu özellikle de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona verdiği destekle çatışmadan etkilenenlere sağlanan insani yardımın önemli bağışçılarından olma rolü arasındaki gerilimin ışığında yapmalı."

- Rapor kamuoyu baskısı oluşturabilir

Lordlar Kamarası raporunun hükümeti bağlayıcı yönü bulunmuyor. Bununla birlikte raporun hem İngiliz hükümeti hem de Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

İngiltere'nin 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'a 6 milyar dolar tutarında silah sattığı belirtiliyor ancak silah satış izinlerinin bir kısmının "gizli" niteliği taşıması nedeniyle kesin meblağ bilinmiyor.

Suudi Arabistan öncülüğünde, aralarında Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Henüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyorHenüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyor
Peribacalarında 15 yapı daha yıkılacak (2)Peribacalarında 15 yapı daha yıkılacak (2)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, yapımı süren Kanuni Bulvarı’nda incelemelerde bulunduUlaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, yapımı süren Kanuni Bulvarı’nda incelemelerde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri ingiltere Lordlar Kamarası Suudi Arabistan Yemen

En Çok Okunan Haberler

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Tamamen yenilendi! Türkiye'de 1. dünyada 6. sırada

Tamamen yenilendi! Türkiye'de 1. dünyada 6. sırada

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

KKTC'li Bakan Özersay içerideyken, ortalık savaş alanına döndü

Bakan Özersay içerideyken, ortalık savaş alanına döndü

Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş gelişme: Kiraya verilecek

'Atatürk'ün mirası kiraya çıkacak'

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Peri bacalarının yakınındaki otel inşaatlarıyla ilgili yeni gelişme! Bugün yıkılacak

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

İstanbul Aksaray'da gece kulübünde silah sesleri!

İstanbul'da gece kulübünde silah sesleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.