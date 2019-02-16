Lordlar Kamarasından Suudilere silah satışını eleştiren rapor

LONDRA (AA) - Lordlar Kamarası Uluslararası İlişkiler Komisyonu, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara uygun olmadığını bildirdi.

İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarasının Uluslararası İlişkiler Komisyonunun raporunda, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışının, bu ülkenin Yemen'deki askeri müdahalesi nedeniyle yasalara uygun olmadığı belirtildi.

İngiltere'nin, Suudi Arabistan'ın bu silahları Yemen'de yasalara aykırı kullanıp kullanmadığına ilişkin bağımsız soruşturma yapmayıp sadece bu ülkenin yetersiz soruşturmalarını dikkate aldığına vurgu yapılan raporda, Yemen'deki operasyonlar da "gaddarca" diye nitelendirildi.

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Hükümet, Suudi Arabistan'a silah satışına izin vermesinin, ufak bir farkla yasanın doğru tarafında yer aldığını iddia ediyor. Her ne kadar nihai delillere şu an ulaşılamıyorsa da biz hükümetin az bir farkla yasanın yanlış tarafında durduğunu düşünüyoruz. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona ihraç edilen silahların miktarı ve tipi dikkate alındığında, bunların Yemen'de önemli ölçüde sivil kaybına neden olduğunu ve uluslararası insani hukuka aykırı olduğunu değerlendiriyoruz."