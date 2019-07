Loreena McKennitt hayranlarıyla buluştu

"Marrakech Night Market", "Ages Past Ages Hence", "Gates of Istanbul", "Santiago" ve "Penelope's Song" gibi şarkılarını yorumlayan McKennitt, "Tango to Evora" parçasını ise sanatçı Fuat Güner'le birlikte söyledi.

- Loreena McKennit

"Elemental" isimli albümüyle 1985'te çıkış yapan Loreena McKennitt, kariyeri boyunca farklı ülkelerden başarılı müzisyenlerle iş birliği yaptı. Sanatçı, yedinci stüdyo albümü "An Ancient Muse"da ünlü "Katibim" (Üsküdar'a Giderken) şarkısından esinlendiği "Sacred Shabbat" ile yoğun ud ve kanun tınılarının bulunduğu "The Gates of Istanbul" şarkılarına da yer verdi.

"Caravanserai" şarkısının single olarak yayınlandığı albümün tanıtım filmini ise Peri Bacaları'nda çeken McKennitt, dört kıtada altın, platin ve multi-platin satış rakamlarına ulaşarak, aralarında Kanada'nın en önemli müzik ödülü "Juno"nun ve "Billboard Uluslararası Başarı Ödülü"nün de yer aldığı sayısız ödüle layık görüldü.

Sanatçı "Grammy" ödüllerine iki kez aday gösterilirken, 30. sanat yılını kutladığı 2014'te, kariyerinin retrospektifi olarak nitelendirdiği "The Journey So Far" albümünü müzikseverlerle buluşturdu.