Loreena McKennitt hayranlarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - "Eklektik Kelt" müziğiyle dikkat çeken Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt son albümünün dünya turnesi kapsamında konser verdi.

Önceki günlerde Ankara ve İzmir'de sahne alan McKennitt, İstanbul'da Volkswagen Arena'da sevenleriyle bir araya geldi.

McKennitt konserde, 2018'de yayınlanan "Lost Souls" (Kayıp Ruhlar) albümünün yanı sıra eski albümlerinden de sevilen şarkılarını seslendirdi.

Uzun bir aradan sonra ilk kez Türkiye'de konser veren McKennitt, "Burada olmak harika. Yaz turnemize yeni başladık. Türkiye'ye dönebilmek, burada yeni yerlerde sahne almak ve tekrar İstanbul'da olmak çok güzel. Sadece sahne almak değil, burada vakit geçirmek, kültürünüz hakkında yeni şeyler öğrenmek de öyle." dedi.

"Marrakech Night Market", "Ages Past Ages Hence", "Gates of Istanbul", "Santiago" ve "Penelope's Song" gibi şarkılarını yorumlayan McKennitt, "Tango to Evora" parçasını ise sanatçı Fuat Güner'le birlikte söyledi.

Sanatçıya yaklaşık iki saat süren konserde Brian Hughes, Robert Brian, Dudley Phillips, Caroline Lavelle ve Hugh Marsh eşlik etti.