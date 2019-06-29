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Loreena McKennitt İzmir'de konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 22:27 | Son Güncelleme

"Eklektik Kelt" müziğiyle dünya çapında 15 milyona yakın albüm satan Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt İzmir'de konser verdi

İZMİR (AA) - "Eklektik Kelt" müziğiyle dünya çapında 15 milyona yakın albüm satan Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt dünya turnesi kapsamında geldiği Türkiye'de İzmir'de konser verdi.

İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan şarkıcı 2018 yılında yayınladığı “Lost Souls” (Kayıp Ruhlar) albümünün dünya turnesi kapsamında sevenleriyle buluştu.

Hint-Avrupa kökenli kavimlerden Bedevilere uzanan çağdaş fikirlerin zengin ve eklektik sunumu niteliğinde olan ve Nyckelharpa (İsveç halk çalgısı), ud, kanun, Flamenko gitar, vurmalılar gibi çeşitli enstrümanlarla bezeli albümündeki şarkılarını seslendiren şarkıcıya sevenleri de coşkuyla eşlik etti.

Konserde vokallerin dışında piyano, klavye, akordeon ve arp çalan McKennitt hayranlarına müzikal bir ziyafet yaşattı.

McKennitt yarın Congresium Ankara'da, 1 Temmuz'da ise İstanbul Volkswagen Arena'da sevenleriyle buluşacak.

Dört kıtada altın, platin ve multi-platin satış rakamlarına ulaşan Loreena McKennit, büyüleyici kariyeri boyunca aralarında Kanada’nın en önemli müzik ödülü Juno’nun ve Billboard Uluslararası Başarı Ödülü’nün de yer aldığı sayısız ödüle layık görüldü, Grammy ödüllerine ise iki kez aday gösterildi.

Film müziklerine de katkıda bulunan McKennitt, başlattığı çok sayıda sosyal projeyle de adından söz ettirdi.

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