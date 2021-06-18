Loris Karius Mykonos'ta yakalandı! Teknede çok samimi

Alman oyuncu Sophia Thomalla ile ilişkisi olduğu bilinen Karius, Mykonos'ta kimliği bilinmeyen bu kadınla tatil yaparken çekilen samimi fotoğraflarının çekilmesi sonrası ilişkisi hakkında açıklama yapmak zorunda kaldı.

Loris Karius Mykonos'ta yakalandı

Alman kaleci Loris Karius, önceki gün Yunanistan'a bağlı Mykonos adası açıklarında bir teknede esmer bir güzelle görüntülendi.

Karius'un kimliği bilinmeyen bu esmer güzelle oldukça samimi fotoğrafları büyük yankı getirdi.

Loris Karius, Alman oyuncu Sophia Thomalla ile uzun süreli bir ilişki içerisinde olduğu biliniyordu.

Mykonos'ta çekilen bu fotoğraflar, Karius'un sevgilisi Thomalla'yı aldattığı şeklinde yorumlandı ve sosyal medyada çok konuşuldu.

Karius'un birlikte olduğu esmer güzelin kimliği ise bilinmiyor.

Bu fotoğrafların basında çıkması ve çok konuşulmasının ardından Karius sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Karius açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Dün tatilimde başka bir kadınla olduğum fotoğraflar basına sızdı.

Sophia ile uzun süredir ayrı olduğumuz doğru ve şimdi de darmadağın olduğu için üzgünüm. Bunun için özür dilerim.

SOPHIA İÇİN BERLİN'E GİTMİŞTİ Loris Karius'un sezon başında Union Berlin'e transfer olması sonrası Alman basınında sevgilisine yakın olabilmek için bu transfere onay verdiği ve kariyerini tehlikeye attığı şeklinde haberler çıkmıştı.

"HEM İŞSİZ HEM SEVGİLİSİZ KALABİLİR" Union Berlin'de yalnızca 4 lig maçına çıkabilen Karius için o dönem; 'Sezon sonunda hem işsiz hem de sevgilisiz kalabilir' şeklinde yorum yapılmıştı.

Union Berlin ile kiralık sözleşmesi sona eren Karius, 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğu Liverpool'a geri dönecek.